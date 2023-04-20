Henkel продала российский бизнес консорциуму инвесторов за 54 млрд рублей

Немецкая компания Henkel объявила о продаже своего российского бизнеса. Покупателем выступил консорциум инвестиционных компаний. Сделка будет закрыта в ближайшее время, ее сумма составила 54 млрд рублей (около 600 млн евро).
Henkel в ближайшее время закроет сделку по продаже своего российского бизнеса, сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что уже получили все необходимые согласования от регулирующих органов. Henkel приняла решение о продаже бизнеса в России в апреле 2022 года.
Сумма сделки составила 54 млрд рублей (около 600 млн евро). Покупателем бизнеса Henkel стал консорциум инвестиционных компаний в лице Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
Kismet Capital принадлежит бизнесмену Ивану Таврину, Augment Investments является структурой владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, Elbrus Capital владеет основатель инвестиционного фонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков.
В портфель компании Henkel входят бренды Persil, Bref, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit и многие другие. Ранее Lab Industries – российское подразделение Henkel – начала русифицировать названия продуктов. Вместо латиницы их стали писать на кириллице, например, «Вернель», «Бреф», «Персил».
Фото на обложке: HJBC /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Softline купил три компании–разработчика бизнес–приложений у ГК «Аплана»
- 2 Сооснователь «Учи.ру» Иван Коломоец получил контроль в онлайн-школе LinguaLeo — «Ведомости»
- 3 Российский бизнес Group-IB выкупил локальный менеджмент
- 4 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
- 5 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2023
20 апреля 2023
20 апреля 2023