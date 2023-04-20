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Henkel продала российский бизнес консорциуму инвесторов за 54 млрд рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкая компания Henkel объявила о продаже своего российского бизнеса. Покупателем выступил консорциум инвестиционных компаний. Сделка будет закрыта в ближайшее время, ее сумма составила 54 млрд рублей (около 600 млн евро).

Henkel продала российский бизнес консорциуму инвесторов за 54 млрд рублей

Henkel в ближайшее время закроет сделку по продаже своего российского бизнеса, сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что уже получили все необходимые согласования от регулирующих органов. Henkel приняла решение о продаже бизнеса в России в апреле 2022 года.

Сумма сделки составила 54 млрд рублей (около 600 млн евро). Покупателем бизнеса Henkel стал консорциум инвестиционных компаний в лице Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Kismet Capital принадлежит бизнесмену Ивану Таврину, Augment Investments является структурой владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, Elbrus Capital владеет основатель инвестиционного фонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков.  

В портфель компании Henkel входят бренды Persil, Bref, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit и многие другие. Ранее Lab Industries – российское подразделение Henkel – начала русифицировать названия продуктов. Вместо латиницы их стали писать на кириллице, например, «Вернель», «Бреф», «Персил».

Фото на обложке: HJBC / Shutterstock

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