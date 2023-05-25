Сооснователь медтех-стартапа EcoBox запустил web3-платформу eesee и привлек $400 тысяч

Сооснователь стартапа по производству боксов-дезинфекторов EcoBox Владимир Садков (в настоящее время не занимается этим проектом) запустил NFT-маркетплейс eesee для быстрой покупки и продажи цифровых активов. Под новый проект команда привлекла $400 тыс., об этом RB.RU сообщил сам Садков.

По словам предпринимателя, средства были получены от ангельских венчурных инвесторов в Дубае. Инвестиции пойдут на разработку, усиление команды, выход на рынок и маркетинг.

Eesee работает на основе системы «продажи билетов» на право владения NFT. Продавец устанавливает цену актива, число билетов и стоимость каждого из них. Потенциальные владельцы NFT платят за билет, и, когда набирается общая стоимость актива, генератор случайных чисел от Chainlink VRF определяет, кто получит цифровой актив.

Таким образом продавец получает полную стоимость актива, а один из участников становится новым владельцем NFT за небольшую часть его стоимости. Сама платформа получает комиссию от продавца NFT.

Остальные участники, как пояснил Садков, получают кешбэк, который платформа начисляет, поделив между собой и участниками комиссию от продавца. Кешбэк можно потратить как на eesee, так и вывести на любой из своих кошельков в виде криптовалюты.

Среди партнеров eesee — маркетплейс Rarible, децентрализованная сеть оракулов Chainlink.

Владимир Садков также известен как сооснователь стартапа EcoBox. В 2020 году перед началом пандемии коронавируса Садков запустил проект с боксами-дезинфекторами для очистки смартфонов, наушников, электронных сигарет, часов и других устройств. В настоящее время предприниматель не занимается проектом EcoBox и вышел из этого бизнеса.

Фото: eesee