Heineken продал российский бизнес за €1

Нидерландская пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своего бизнеса в РФ. Покупателем актива стала группа «Арнест». Опцион на обратный выкуп не предусмотрен. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе Heineken.

Цена покупки 100% акций Heineken в России (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») составила €1. По условиям сделки, новый владелец обязуется погасить внутригрупповую задолженность порядка €100 млн.

В Heineken указали, что «сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн». Также новый владелец не сможет использовать название и логотип. Переименование займет до нескольких месяцев.

В периметр сделки входят все оставшиеся в РФ активы, в том числе семь заводов по производству пива. В ближайшие полгода предприятия перестанут выпускать напиток под брендом Amstel.

При этом в течение трех лет будут действовать лицензии для ряда региональных брендов, которые необходимы для непрерывности бизнеса и одобрения сделки.

После перехода актива новому владельцу все 1,8 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места в течение трех лет — покупатель предоставил такие гарантии в рамках сделки.

Группа «Арнест» — производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.

По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила 11,17 млрд рублей, чистая прибыль — 259,38 млн рублей.

За последние месяцы Heineken в ожидании одобрения сделки столкнулся с обесцениванием своих активов. По собственным данным, на конец июля они обесценились на €201 млн.

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