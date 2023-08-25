Heineken продал российский бизнес за €1

Нидерландская пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своего бизнеса в РФ. Покупателем актива стала группа «Арнест». Опцион на обратный выкуп не предусмотрен. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе Heineken.
Цена покупки 100% акций Heineken в России (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») составила €1. По условиям сделки, новый владелец обязуется погасить внутригрупповую задолженность порядка €100 млн.
В Heineken указали, что «сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн». Также новый владелец не сможет использовать название и логотип. Переименование займет до нескольких месяцев.
В периметр сделки входят все оставшиеся в РФ активы, в том числе семь заводов по производству пива. В ближайшие полгода предприятия перестанут выпускать напиток под брендом Amstel.
При этом в течение трех лет будут действовать лицензии для ряда региональных брендов, которые необходимы для непрерывности бизнеса и одобрения сделки.
После перехода актива новому владельцу все 1,8 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места в течение трех лет — покупатель предоставил такие гарантии в рамках сделки.
Группа «Арнест» — производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.
По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила 11,17 млрд рублей, чистая прибыль — 259,38 млн рублей.
За последние месяцы Heineken в ожидании одобрения сделки столкнулся с обесцениванием своих активов. По собственным данным, на конец июля они обесценились на €201 млн.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Австрийская Uniqa объявила о намерении продать 75% «Райффайзен Лайф»
- 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 4 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
- 5 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
ВОЗМОЖНОСТИ
25 августа 2023
27 августа 2023
30 августа 2023