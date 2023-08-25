Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Heineken продал российский бизнес за €1

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Нидерландская пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своего бизнеса в РФ. Покупателем актива стала группа «Арнест». Опцион на обратный выкуп не предусмотрен. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе Heineken.

Heineken продал российский бизнес за €1

Цена покупки 100% акций Heineken в России (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») составила €1. По условиям сделки, новый владелец обязуется погасить внутригрупповую задолженность порядка €100 млн.

В Heineken указали, что «сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн». Также новый владелец не сможет использовать название и логотип. Переименование займет до нескольких месяцев.

В периметр сделки входят все оставшиеся в РФ активы, в том числе семь заводов по производству пива. В ближайшие полгода предприятия перестанут выпускать напиток под брендом Amstel.

При этом в течение трех лет будут действовать лицензии для ряда региональных брендов, которые необходимы для непрерывности бизнеса и одобрения сделки.

После перехода актива новому владельцу все 1,8 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места в течение трех лет — покупатель предоставил такие гарантии в рамках сделки.

Группа «Арнест» — производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.

По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила 11,17 млрд рублей, чистая прибыль — 259,38 млн рублей.

За последние месяцы Heineken в ожидании одобрения сделки столкнулся с обесцениванием своих активов. По собственным данным, на конец июля они обесценились на €201 млн.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Австрийская Uniqa объявила о намерении продать 75% «Райффайзен Лайф»
  2. 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  3. 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  4. 4 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
  5. 5 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 августа 2023

Магистратура для разработчиков от «Яндекс» и ИТМО

27 августа 2023

Elbrus Bootcamp

30 августа 2023

IPI Award

Все ВОЗМОЖНОСТИ