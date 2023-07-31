Heineken заявила об обесценивании российских активов на €201 млн

Нидерландская пивоваренная компания Heineken объявила, что ее активы обесцениваются, пока концерн ожидает одобрения правительством сделки по продаже российского бизнеса, пишет РБК со ссылкой на данные отчета концерна.

Как говорится в отчете, покупатель уже определен, сейчас стороны ожидают разрешения на продажу от правительства. Пока сделка не завершена, Heineken теряет деньги. По данным компании, ее активы обесценились на €201 млн.

«Мы не получаем никакой финансовой выгоды от текущей деятельности, не получим прибыль от продажи бизнеса и понесли убыток от обесценивания на сегодняшний день в размере €201 млн (€88 млн в декабре 2022 года и €113 млн в июне 2023 года), в результате чего чистая балансовая стоимость равна нулю по состоянию на 30 июня 2023 года», — сказано в документе.

В концерне также сообщили, что операционная прибыль Heineken снизилась на 22,2%, до €1,6 млрд. Причиной послужило именно обесценивание активов, говорится в отчете.

В апреле концерн заявил, что нашел покупателя на российский бизнес. С тех пор компания ждет разрешения на проведение сделки от правительства РФ. Пока продвижения нет.

Выручка Heineken по итогам полугода составила уровне €17,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,3%. Чистая выручка увеличилась на 7,7% и составила €14,5 млрд. При этом показатели по чистой прибыли оказались ниже — они упали на 8,6%, до €1,16 млрд.

Ранее российский президент Владимир Путин выпустил указ, по которому доли Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества.

После этого «Данон Россия» возглавил министр сельского хозяйства Чечни, вице-премьер республики Якуб (Ибрагим) Закриев. Он также стал гендиректором и ключевой «дочки» компании в РФ — «Данон трейд».

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