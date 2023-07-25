Новый гендиректор «Данон Россия» Якуб Закриев возглавил и ключевую «дочку» компании в РФ

Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб (Ибрагим) Закриев, который стал генеральным директором «Данон Россия», также возглавил и ключевую «дочку» компании в РФ «Данон трейд», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Ранее, 19 июля, Закириев занял должность гендиректора «Данон Россия». Под его руководство компания попала после того, как Владимир Путин подписал указ о передаче долей Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, во временное управление Росимущества.

После этого Danone заявила, что изучит данное решение и примет меры по защите своих прав как акционера «Данон Россия».

С апреля 2017 года «Данон Россия» и «Данон трейд» возглавлял Чарли Каппетти. На обеих позициях его сменил Закриев, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Из данных СПАРК следует, что чистая прибыль «Данон трейд» в 2022 год составила 612,7 млн рублей. Это более чем вдвое меньше результатов 2021 года — 1,4 млрд рублей.

Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России в марте 2022 года, почти сразу после ввода ВС РФ на территорию Украины. В октябре производитель начал процесс передачи контроля над бизнесом.

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