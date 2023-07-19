«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков

«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг. Компания в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты, узнали «Ведомости».

Они созвучны с международным брендом Actimel. Компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав ее в «Актибио».

Сейчас ни одно из новых названий не фигурирует в продуктовой линейке на официальном сайте Danone. Специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин считает, что предположение о ребрендинге этой марки не лишено оснований, так как аналогичные действия были проведены с «Активией».

В марте 2022 года Danone приостановила инвестиционные проекты в РФ, в октябре компания объявила об окончательном уходе с российского рынка. Интерес к российским активам компании проявила группа компаний «Агранта». В июле 2023 года Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» для российского рынка. Это поможет компании возобновить инвестирование в развитие местного бизнеса.

16 июле 2023 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества. С 18 июля вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб (Ибрагим) Закриев стал гендиректором «Данон Россия», следует из данных ЕГРЮЛ.

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