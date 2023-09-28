Новым владельцем торговых центров «Мега» в России стал «Газпромбанк»

«Газпромбанк» выкупил сеть торговых центров «Мега» в России у шведской Ingka Centres — эта структура ранее владела и управляла IKEA в РФ.
Как сообщает ТАСС, «Газпромбанк» получит 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде общей площадью 2,3 млн кв. м.
Детали сделки не приводятся. Сообщается, что банк продолжит развивать купленный бизнес.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее сообщал, что структура «Газпромбанка» претендует на покупку указанных выше активов, их оценочная стоимость достигает порядка $2,85 млрд.
Фото на обложке: Pavel_D /
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