Производитель микроэлектроники «Элемент» приобрел разработчика ERP-систем и софта для блокчейна

Производитель российской микроэлектроники «Элемент» увеличил долю владения до 90% в разработчике ERP-систем и софта для блокчейна АО «НИПС». До сделки ему принадлежало 10% компании. Контрольную долю он выкупил у «Ростеха», узнали «Ведомости».

Новосибирский институт программных систем (НИПС) специализируется на разработке и внедрении ERP-систем, общесистемного ПО, продуктов на основе блокчейн-технологий, а также на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) по разработке ПО.

Последний раз компания раскрывала финансовые показатели три года назад. В 2021 году ее выручка упала с 179,1 млн до 106,2 млн при чистом убытке в 28,1 млн рублей.

Компания «Элемент» повявилась в 2019 году на базе активов АФК «Система» (50,1%) и «Ростеха» (49%). Компаия объединяет около 20 организаций. По собственным данным «Элемента», единственный в РФ производитель полного цикла широкой линейки RFID меток для массовых товарных групп.

«Элемент» планирует до конца 2024 года выйти на IPO. Компания рассчитывает привлечь 10-15 млрд рублей на развитие крупной инвестпрограммы.

Управляющий партнер United Investors Александр Горный считает, что, скорее всего, сделка была оценена в номинальную сумму. Если бы сделка была безденежной, а «Ростех» просто увеличил свой вклад в «Элемент», то его доля в СП увеличилась бы. Сумма сделки могла быть минимальной и нерыночной, согласился с ним финансовый аналитик в одном из крупных российских банков.

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