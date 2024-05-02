Управляющая компания «Контрада Капитал» купила 51% сервиса онлайн-страхования «Пампаду»

ООО «Контрада Капитал» приобрело долю в сервисе онлайн-страхования «Пампаду» . Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Компании на момент публикации не ответили на запрос издания.

«Пампаду» — это онлайн-платформа, объединяющая агентов, бизнес и вебмастеров, для партнерских продаж страховых и банковских продуктов.

ООО «Контрада Капитал» — управляющая компания, зарегистрированная в Москве. Основное направление деятельности — управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 18 апреля 51% ООО «Страховые Партнеры» (юрлицо «Пампаду») принадлежит ООО «Контрада Капитал», 43,49% — основателю и гендиректору сервиса Сергею Локтеву, по 2,76% Андрею Калашникову и Алексею Маликову. Выручка ООО «Страховые Партнеры» по итогам 2023 года составила 588,4 млн рублей, чистая прибыль — 71,7 млн рублей.

В феврале 2024 года «Пампаду» выкупил долю иностранного инвестора и консолидировал 100% бизнеса в российской юрисдикции. Ранее 42% компании принадлежало немецкому инвестфонду. Первоначальные инвестиции зарубежного партнера оценивались в $400 тысяч (сообщалось, что в декабре 2020 года в «Пампаду» инвестировал Admitad Projects).

Выкуп доли иностранного инвестора был завершен в конце 2023 года после одобрения сделки правительственной комиссией Минцифры и подкомиссией Минфина. Сделка была проведена за счет собственных средств Сергея Локтева.

Фото на обложке: «Пампаду» / Telegram