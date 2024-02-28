Cервис онлайн-страхования «Пампаду» выкупил долю иностранного инвестора и консолидировал бизнес в РФ

«Пампаду» представляет собой онлайн-платформу, объединяющую агентов, бизнес и вебмастеров, для партнерских продаж страховых и банковских продуктов.

Cервис онлайн-страхования «Пампаду» выкупил долю иностранного инвестора и консолидировал 100% бизнеса в российской юрисдикции. Об этом RB.RU сообщили в компании.

Ранее 42% компании принадлежало немецкому инвестфонду. Первоначальные инвестиции зарубежного партнера оценивались в $400 тысяч (сообщалось, что в декабре 2020 года в «Пампаду» инвестировал Admitad Projects).

Выкуп доли иностранного инвестора был завершен в конце 2023 года после одобрения сделки правительственной комиссией Минцифры и подкомиссией Минфина.

Сделка была проведена за счет собственных средств основателя и генерального директора «Пампаду» Сергея Локтева.

«Запуск новых продуктов требовал регулярных расходов, которые ранее покрывали инвестиции. Угроза отключения SWIFT затрудняла переводы из Германии в Россию, поэтому было принято решение выкупить партнерскую долю. Вложив свои средства в компанию, мы смогли обезопасить себя от внешнеэкономических рисков», — сообщил Локтев, слова которого цитируются в пресс-релизе.

После завершения сделки «Пампаду» сфокусировался на развитии компании на российском рынке. Предприятие выделило новые направления бизнеса — независимые вертикали в сфере страхования, финансов и HR.

Сообщается, что после выкупа доли немецкого инвестора сервису удалось расширить бизнес и выйти на прибыльность. В 2023 году новые вертикали выросли по прибыли от 3 до 5 раз, а финансовая вертикаль выросла в 10 раз по сравнению с 2022 годом (абсолютные значения компания не приводит).

Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 30 ноября 2023 года 88% ООО «Страховые партнеры» (юрлицо «Пампаду») принадлежит Сергею Локтеву, по 6% владеют Андрей Калашников и Алексей Маликов.

Немецкая Admitad Projects, как следует из данных об учредителях и участниках, постепенно снижала свою долю — с 42% в декабре 2021 года до менее 1% на апрель 2023 года. К ноябрю 2023 года структура полностью вышла из ООО.

Выручка ООО по итогам 2022 года составила 225 млн рублей, чистая прибыль — 5,2 млн рублей.

Фото на обложке: «Пампаду»