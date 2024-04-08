Malina VC инвестировал 21 млн рублей в ассистента по строительству домов Puzzle PropTech

Стартап–разработчик ассистента по строительству домов Puzzle PropTech привлек 42 млн рублей в посевном раунде инвестиций. Лид-инвестором выступил фонд Malina VC, доля которого в раунде составила 21 млн рублей.
Стартап Puzzle PropTech привлек 42 млн рублей в посевном раунде инвестиций. Лид-инвестором выступил фонд Malina VC, который вложил 21 млн рублей, рассказали RB.RU сооснователь фонда Антон Пронин и гендиректор Puzzle PropTech Алексей Горулев. Детали сделки не раскрываются, сведения по ней пока не отражены в ЕГРЮЛ.
Puzzle PropTech разрабатывает виртуального ИИ-ассистента по строительству домов. Решение в частности использует алгоритмы и ИИ-модели для проведения цифрового анализа сметы, подготовки заключения по кредитному андеррайтингу.
Стартап управляется зарегистрированным в Петербурге юрлицом ООО «Пазл Проптех». По актуальным на момент публикации данным ЕГРЮЛ, в 2023 году компания получила выручку в размере 11 тыс. рублей при чистом убытке в 21,4 млн рублей. Основным учредителем юрлица является Алексей Горулев с долей в 61%, который занимает должность гендиректор компании.
Фото на обложке: T3photo /
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