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Экс-замглавы Минпромторга получил 25% в производителе банкоматов BFS

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бывший заместитель министра промышленности и торговли Алексей Ученов получил в производителе банкоматов BFS 25%. Сделка была закрыта 5 июня, ее стоимость не уточняется.

Экс-замглавы Минпромторга получил 25% в производителе банкоматов BFS

Как пишет РБК со ссылкой на Ученого, он приобрел долю в компании «Банковские и финансовые системы». В 2023 году Ученов ушел из Минпромторга, где занимался стандартизацией, техническим регулированием.

Учредителем BFS выступает Роман Рис и Артем Жилонов. Ранее они владели структурой в равных долях, после сделки доли сократились до 37,5% каждая.

Компания с 2004 года поставляла в Россию банкоматы из-за рубежа, а в 2022 году, после введения в отношении РФ санкций, решила запустить производство собственных устройств.

Весной 2023 года в индустриальном парке «Руднево» стартовало серийное производство отечественных банкоматов на базе процессоров «Эльбрус». Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Из них часть предоставляется в качестве госсубсидии, которую BFS получила по итогам конкурса в Минпромторге.

В 2023 году BFS получила 1,14 млрд рублей прибыли против 608,5 млн рублей годом ранее.

По словам Ученова, несмотря на уход из РФ западных вендоров, в стране продолжают работу китайские и корейские производители банкоматов.

Для того, чтобы обеспечить высокую конкуренцию на российском рынке, а также иметь перспективу выхода на рынки «дружественных» государств, отечественные предприятия должны быть максимально технологичными, говорит Ученов.

Фото на обложке: natrot / Shutterstock

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