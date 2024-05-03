VK купила долю в билетном сервисе «Интикетс»

VK купила 40% компании «Интикетс» (Intickets.ru) — это облачный сервис для контроля и управления продажей билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия. Об этом говорится в сообщении VK.

«Сделка позволит VK в качестве доверенной информационной системы реализовать задачу по развитию "Пушкинской карты", в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для участников — пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов», — говорится в сообщении.

О планируемой сделке стало известно в ноябре 2023 года. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что VK ведет переговоры о покупке билетного сервиса Intickets.ru и доли в «Кассир.ру».

Сообщалось также, что к VK перейдут 100% Intickets.ru, и что сделку планируется закрыть до конца года.

Стоимость Intickets в рамках сделки оценивалась в 1 млрд рублей, «Кассир.ру» (вместе с Radario, Parter.ru и PMI) — в 6 млрд рублей.

ООО «Интикетс» появилось в 2015 году, по состоянию на апрель 2023 года 10% владеет Анна Субчева, 90% у Александры Кондратенко. В 2023 году выручка компании достигла 578,2 млн рублей, увеличившись на 69% год к году, чистая прибыль выросла почти в два раза — до 175 млн рублей.

Проект является подрядчиком столичных музеев и театров с 2016 года, в 2023 году ООО выиграло 26 контрактов на общую сумму 28 млн рублей.

Фото на обложке: VK