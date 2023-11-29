VK запланировала купить билетный сервис Intickets и долю в «Кассир.ру» — «Ъ»

VK ведет переговоры о покупке билетного сервиса Intickets.ru и доли в «Кассир.ру», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, 100% Intickets.ru перейдет VK, сделку планируется закрыть до конца года. С «Кассир.ру» «еще идут переговоры», говорят источники.
В Intickets и «Кассир.ру» не прокомментировали эти сведения.
Intickets позволит VK подключиться к управлению госпрограммой «Пушкинская карта», а «Кассир.ру» среди прочего ведет промоутерскую деятельность, которую хочет развивать VK, пишет «Ъ».
Собеседник газеты в одной из билетных платформ оценивает стоимость Intickets в рамках сделки в 1 млрд рублей, а «Кассир.ру» (вместе с Radario, Parter.ru и PMI) — в 6 млрд рублей.
- ООО «Интикетс» появилось в 2015 году, 10% владеет Аннаы Субчева, 90% у Александры Кондратенко. В 2022 году выручка компании достигла 342 млн рублей, увеличившись на 83% год к году, чистая прибыль выросла почти в три раза — до 92 млн рублей.
Проект является подрядчиком столичных музеев и театров с 2016 года, в 2023 году ООО выиграло 26 контрактов на общую сумму 28 млн рублей.
- ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» с июля на 25% принадлежит головной структуре «Альфа-банка», «АБ Холдинг», 62,75% находится в распоряжении основателя Евгения Финкельштейна, еще 12,25% — у Надежды Соловьевой.
Выручка «Кассир.ру» за 2022 год, включая Radario (билетная платформа и маркетинговый сервис, у «Кассир.ру» в ней 60%), составила 1,4 млрд рублей, оборот — 11,3 млрд рублей.
Фото на обложке: VK
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