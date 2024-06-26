Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других

Фонд «Восход» и группа частных инвесторов вложили 300 млн рублей в разработчика нейротехнологий в сегменте BCI Neiry. Деньги пойдут на разработку новых продуктов и масштабирование. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
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Компания разрабатывает наушники и головные повязки для определения психофизиологических состояний человека и применения в wellness-индустрии, образовании, рекомендательных сервисах, для предупреждения критических ошибок на производстве, связанных с человеческим фактором и др.
Neiry основал Александр Панов в 2017 году. Она входит в число компаний-лидеров по количеству проданных устройств в СНГ. С начала 2023 года ей удалось реализовать свыше 2 тыс. нейроустройств на сумму саше 120 млн рублей в 33 странах.
В апреле 2024 года компания представила портативные наушники-вкладыши с системой стимуляции блуждающего нерва Neiry Buds+, а в июне открыла продажи более доступной по цене версии наушников со встроенным нейроинтерфейсом Neiry Headphones Lite.
Мировой объем рынка BCI на сегодняшний день оценивается в $1,79 млрд, к 2032 году он может вырасти до $7,41 млрд., CAGR составит 15,8%.
Фото на обложке: Neiry / Telegram
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