Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Фонд «Восход» и группа частных инвесторов вложили 300 млн рублей в разработчика нейротехнологий в сегменте BCI Neiry. Деньги пойдут на разработку новых продуктов и масштабирование. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других
  1. Новости

Компания разрабатывает наушники и головные повязки для определения психофизиологических состояний человека и применения в wellness-индустрии, образовании, рекомендательных сервисах, для предупреждения критических ошибок на производстве, связанных с человеческим фактором и др.

Neiry основал Александр Панов в 2017 году. Она входит в число компаний-лидеров по количеству проданных устройств в СНГ. С начала 2023 года ей удалось реализовать свыше 2 тыс. нейроустройств на сумму саше 120 млн рублей в 33 странах.

В апреле 2024 года компания представила портативные наушники-вкладыши с системой стимуляции блуждающего нерва Neiry Buds+, а в июне открыла продажи более доступной по цене версии наушников со встроенным нейроинтерфейсом Neiry Headphones Lite.

Мировой объем рынка BCI на сегодняшний день оценивается в $1,79 млрд, к 2032 году он может вырасти до $7,41 млрд., CAGR составит 15,8%.

Фото на обложке: Neiry / Telegram

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новый паспорт за минуту в ИИ-сервисе Only Fake: как отличить настоящий документ от поддельного
  2. 2 Перспективы и риски использования нейросетей в бизнесе
  3. 3 Управление состоянием и формирование команд: как еще применяют нейротехнологии в HR
  4. 4 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
  5. 5 Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

ВОЗМОЖНОСТИ

26 июня 2024

Фонд немалого бизнеса от Альфа Банка

27 июня 2024

Фабрика дизайна 3.0

27 июня 2024

Mental Health AI Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ