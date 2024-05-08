«СКБ Контур» приобрел EDI-провайдер для ритейла Docrobot

Оператор системы электронного документообороту «СКБ Контур» приобрел российский бизнес Docrobot, сообщили в пресс-службе «СКБ Контур». Компании готовили сделку в течение нескольких лет.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что «СКБ Контур» с 6 мая владеет 100% в ООО «Э-Ком». Структура является юридическим лицом провайдера электронного документооборота и электронного обмена данных (EDI) Docrobot.

«Приобретение СКБ Контур компании Docrobot — значимое событие на рынке EDI. Объединение двух IT-компаний позволит создавать для различных отраслей инновационные решения с сохранением ключевого внимания к их надежности», — говорится в сообщении компании.

По данным источника «Коммерсанта», сумма сделки составила 1,5 млрд рублей. Сами стороны сумму называть не стали.

У Docrobot есть офисы не только в России, но и в Казахстане и Узбекистане. Однако в периметр сделки вошли только российские активы.

Как разъяснили в «СКБ Контур», компания переведет в будущем всех клиентов Docrobot на решения «Контура». Но переход произойдет не сразу, а будет постепенным.

Директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик пояснил, что все сотрудники отдела разработки Docrobot сохранят свои рабочие места. А на миграцию компания выделяет около двух лет.

В конце прошлого года «СКБ Контур» купила долю в сервисе аналитики на маркетплейсах Moneyplace.

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