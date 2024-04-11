Основатель платежного сервиса PayQR Глеб Марков выкупил компанию у акционеров. Сумма сделки не раскрывается. PayQR запустили в 2013 году, в 2014 году сервис привлек $1,5 млн, в 2016 году – 300 млн рублей.
Основатель и генеральный директор платежного сервиса PayQR Глеб Марков выкупил компанию у акционеров, включая кипрскую организацию PayQR International Ltd. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
PayQR предлагает оплату QR-кодами — это бесплатное банковское приложение для мобильных устройств, к которому можно «привязать» платежные карты разных платежных систем.
«Теперь PayQR полностью вернулся в “родную гавань”, где и начиналась его история, что позволит сфокусироваться на внутреннем рынке без негативных факторов извне, провоцируемых политической обстановкой в мире», – отметил Марков.
Сервис PayQR запустили в 2013 году. В 2014 году компания привлекла $1,5 млн от двух частных предпринимателей. В 2016 году PayQR закрыл раунд на 300 млн рублей с инвестициями президента и совладельца девелоперской компании «Инком» Сергея Козловского.
PayQR управляется зарегистрированным в Москве ООО «Фит».
Фото на обложке: E.Va /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов в 2024 году
- 2 На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций
- 3 Капитал почувствовал уверенность в инвестициях: венчурные итоги 1 квартала 2024 года
- 4 Deeptech, Healthcare и маркетплейсы: венчурные итоги 4 квартала 2023 года
- 5 Как получить грант на инновации. Учимся на опыте IT-компании
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024