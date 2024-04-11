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Основатель платежного сервиса PayQR Глеб Марков выкупил компанию у акционеров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель платежного сервиса PayQR Глеб Марков выкупил компанию у акционеров. Сумма сделки не раскрывается. PayQR запустили в 2013 году, в 2014 году сервис привлек $1,5 млн, в 2016 году – 300 млн рублей.

Основатель платежного сервиса PayQR Глеб Марков выкупил компанию у акционеров

Основатель и генеральный директор платежного сервиса PayQR Глеб Марков выкупил компанию у акционеров, включая кипрскую организацию PayQR International Ltd. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

PayQR предлагает оплату QR-кодами — это бесплатное банковское приложение для мобильных устройств, к которому можно «привязать» платежные карты разных платежных систем.

«Теперь PayQR полностью вернулся в “родную гавань”, где и начиналась его история, что позволит сфокусироваться на внутреннем рынке без негативных факторов извне, провоцируемых политической обстановкой в мире», – отметил Марков. 

Сервис PayQR запустили в 2013 году. В 2014 году компания привлекла $1,5 млн от двух частных предпринимателей. В 2016 году PayQR закрыл раунд на 300 млн рублей с инвестициями президента и совладельца девелоперской компании «Инком» Сергея Козловского.

PayQR управляется зарегистрированным в Москве ООО «Фит».

Фото на обложке: E.Va / Shutterstock

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