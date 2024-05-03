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Компания сооснователя «Ситидрайва» Бориса Голикова привлекла 80 млн рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания ООО «Ремоут Индастриз» Бориса Голикова, управляющая проектами Butler и park-in.me, привлекла 80 млн рублей. 23 апреля 2024 года 25% в структуре получил Евгений Копыркин.

Компания сооснователя «Ситидрайва» Бориса Голикова привлекла 80 млн рублей

«Ремоут Индастриз» — юрлицо, развивающее два проекта: proptech-стартап Butler, сервис по управлению многоквартирными домами, и park-in.me, оператор автоматизированных платных парковок.

По данным ЕГРЮЛ, 23 апреля участником ООО «Ремоут Индастриз» стал Евгений Копыркин, получив 25% в структуре. Остальные доли на 03.05.2024 распределены следующим образом: 27,45% принадлежат гендиректору компании, сооснователю «Ситидрайва» Борису Голикову, еще 21,25% — у актрисы и экс-депутата Госдумы Марии Кожевниковой, которая в 2022 году инвестировала в Butler 50 млн рублей. Также 13,8% и 12,5% владеют Андрей Куприков и Вероника Дворкина соответственно.

В «Ремоут Индастриз» на запрос RB.RU о новом участнике сообщили, что компания закрыла раунд финансирования на 80 млн рублей. Другие детали в компании не раскрыли.

По словам гендиректора ИА «INFOLine» Ивана Федякова, 80 млн рублей — это очень небольшая сумма с точки зрения инвестиций в проекты, обычно сами акционеры вкладывают гораздо больше денег в собственный бизнес.

«В моем понимании, это просто пополнение оборотных средств», — указал Федяков.

Основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан полагает, что привлеченное финансирование могут в равном объеме разделить между обоими проектами. Однако в приоритете у предпринимателей, вероятнее всего, именно Butler, полагает эксперт.

«Там были планы также внедрения искусственного интеллекта в приложение и дополнительной монетизации», — отметила Корчагина-Озджан.

По итогам 2023 года выручка ООО «Ремоут Индастриз» составила почти 2,5 млн рублей против  1,7 млн рублей в 2023 году. При этом компания отразила 29,6 млн чистого убытка против 23 млн рублей убытка годом ранее.

Фото на обложке: Nerza / Shutterstock

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