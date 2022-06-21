Как платить налоги после утраты статуса резидента: разбор

Во второй части материала мы подробнее остановимся на важных аспектах ситуации, в которой предприниматель уже утратил резидентство, но все еще связан налоговыми обязательствами с Россией.

В первой части текста про налоговых резидентов мы разбирались с основными понятиями, а также с помощью экспертов ответили на самые популярные вопросы, связанные с налогами.

Эмиграция, релокация бизнеса и утрата статуса налогового резидента нередко сопровождаются трудностями с уплатой налогов. Этот процесс также обрастает множеством мифов, которые идут вразрез с существующим законодательством.

Содержание:

Налоговое резидентство: основные аспекты

Порядок определения налогового резидентства

В России человек признается налоговым резидентом, если он пробыл на территории страны в общей сумме более 183 дней за один календарный год (положение 2 статьи 207 НК РФ).

Резидентство юридических лиц регулируется статьей 246.2 НК РФ. Организации присваивается этот статус в трех случаях:

Юридическое лицо зарегистрировано на территории России;

Головной офис организации находится в России или руководящие лица осуществляют управление в РФ;

Данный статус присвоен в соответствии с международным договором.

При этом управляющими в статье признаются такие действия, как стратегическое планирование, ведение отчетности (финансовой или управленческой), проведение внутреннего аудита, управление рисками и тому подобное.

Как перестать быть налоговым резидентом в России?

Человек утратит этот статус автоматически, если находится за границей более шести месяцев (183 дней) в году суммарно. Налоговый кодекс не содержит положений, которые обязывали бы лицо сообщать об этом.

Однако не стоит забывать, что при неверном расчете налога с целью его уменьшения (в том числе и расчете налога по ставке резидента) предусмотрен штраф в размере 20% от всей его суммы (статья 122 НК РФ).

Заявление «О непризнании налоговым резидентом РФ» можно подать в случае если человек получил иностранное резидентство. Отправить его нужно в ФНС, приложив к нему подтверждающий документ.

Инструкцию о том, как подтвердить налоговое резидентство России, читайте в первой части материала RB.RU.

Кто и как проверяет статус резидента?

Общей системы сбора данных для контроля за резидентством физлиц в России не существует. Налоговая получает информацию о нахождении человека в стране от налоговых агентов — работодателей, заказчиков, брокеров и так далее.

В случае если ФНС разыскивает должника, служба может запросить сведения о пересечении границы конкретным человеком.

Напомним, что пока человек является налоговым резидентом России, он обязан уведомлять налоговую об открытии банковских счетов за рубежом и движениях средств на этих счетах. Именно эти данные могут заинтересовать ФНС, и она потребует подтвердить информацию о статусе резидента.

Также у России осуществляется автоматический обмен финансовой информацией с 79 странами, и эти страны также могут привлечь лицо к ответственности за налоговые нарушения.

Утратили резидентство. Как платить налоги?

Какая налоговая ставка для нерезидентов?

Базовая ставка по подоходному налогу для физических и юридических лиц-резидентов установлена в размере 13-15% и 20% соответственно.

Для лиц-нерезидентов налоговая ставка составляет 30%.

Какие налоги платят физлица-нерезиденты?

Налогообложению со стороны России для нерезидентов подлежат только те доходы, которые считаются полученными на территории страны. Это могут быть:

Доходы от дивидендов;

Сдача в аренду или продажа недвижимости / земельного участка / транспортного средства и так далее;

Доходы от вкладов в российских банках;

Выигрыш в лотерее / рекламной акции / конкурсе и так далее (при этом иностранный выигрыш будет учитываться налоговыми системами обеих стран).

О том, какие налоги платят физлица и компании-резиденты в России, читайте в статье: «Налоговый резидент в 2022 году: разбираемся с понятиями».

Как платят налоги индивидуальные предприниматели-нерезиденты?

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и зарегистрированное без образования юрлица.

ИП платит не налог на прибыль (как делают юрлица), а НДФЛ. Если предприниматель утратил резидентство, к нему применяются те же правила, что и к физлицу — ставка НДФЛ повышается до 30%, но налогом облагаются только доходы из России.

При этом ИП вправе применять специальные режимы налогообложения даже после утраты резидентства (Письмо № 03-11-11/147 от 21.05.2010). Напомним, что специальные налоговые режимы позволяют ИП не платить НДС, налог на используемое в бизнесе имущество и НДФЛ (но только по доходу от деятельности, на которую применяется спецрежим).

Как платят налоги самозанятые-нерезиденты?

Объясняет Иван Суворов, советник по правовым вопросам Юридической группы «Совет»:

По законодательству РФ самозанятые — это физические лица, которые самостоятельно осуществляют предпринимательскую деятельность без открытия юридического лица и получения статуса индивидуального предпринимателя.

В силу положений закона они не обязаны платить страховые взносы, а их налоги ограничиваются выплатами в 4% и 6% с дохода при расчетах с физическими и юридическими лицами соответственно.

Таким образом, это лица с особым статусом, который позволяет работать без уплаты страховых взносов.

В письме Минфина России от 20.01.2020 г. № 03-11-11/2644 указано, что возможность применения налогоплательщиком специального налогового режима НПД не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у налогоплательщика статуса налогового резидента Российской Федерации.

Если самозанятый является нерезидентом, его налоговая ставка при работе с физлицами и организациями не меняется.

Как нерезиденту платить НДФЛ с продажи недвижимости?

Недвижимость принято разделять на жилую, нежилую (коммерческую) и земельные наделы. По закону продажа недвижимости считается доходом, а значит, облагается налогом по базовой ставке — 13 и 20% для физических и юридических лиц-резидентов соответственно. Для нерезидентов (и физических и юридических лиц) эта ставка установлена в размере 30%.

Однако даже если человек уехал из России, потерял статус резидента и решил продать свою квартиру/дом/коммерческое помещение, это далеко не всегда означает, что ему придется заплатить 30% налога.

Налог не нужно платить в любом из следующих случаев (статья 217.1 НК РФ):

Лицо стало собственником до 2016 года и недвижимость находится в его владении более трех лет;

Лицо стало собственником после 2016 года и недвижимость находится в его владении более пяти лет;

Лицо унаследовало имущество и оно находится в его владении более трех лет;

Недвижимость была продана за меньшую сумму, чем приобретена, но не менее чем за 70% кадастровой стоимости (Узнать кадастровую стоимость можно здесь, достаточно ввести адрес объекта);

Имущество было продано по той же цене, что и приобретено, и эта сумма не меньше 70% кадастровой стоимости.

Напомним, что НДФЛ облагается не вся сумма с продажи недвижимости, а только доход. Так, если квартира была куплена за пять миллионов, а продана за семь, то под НДФЛ попадают два миллиона.



Также нерезиденты не имеют права на имущественный вычет.



Декларация по такому доходу подается по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки, и налог должен быть уплачен не позднее 15 июля.

Как платить налог с продажи транспорта?

Налог с продажи транспортного средства исчисляется по той же ставке, что и с продажи недвижимости, для нерезидентов — 30%. При этом условия, при которых продажа не подлежит налогообложению, отличаются.

От НДФЛ продажа транспортного средства освобождается в следующих случаях:

Транспорт был продан по цене менее 250 тысяч рублей (вне зависимости от срока нахождения в собственности);

Транспорт находится в собственности более трех лет;

Транспорт был продан дешевле или за ту же сумму, за которую был приобретен (налога нет, но подавать декларацию все равно необходимо).

Вычетов для нерезидентов также не предусмотрено, декларация подается по аналогичному принципу.

Как облагаются налогом проценты по банковским вкладам?

Налог на проценты по банковским вкладам ввели относительно недавно — 1 января 2021 года.

Правда, уже в 2022 году его пришлось отменить. Как сообщили «РИА Новости», 22 марта этого года в рамках антикризисных мер поддержки Госдума отменила НДФЛ на процентные доходы по вкладам за 2021-2023 годы.

Для лиц-нерезидентов налоговая ставка на проценты по банковским вкладам в России установлена в размере 13% или 15%, если доход по ним превышает 5 млн (пункт 3 статьи 224 НК РФ).

Объясняем, как рассчитывался налог до его временной отмены.

Общая формула расчета выглядит следующим образом:

(Фактический доход по вкладам в рублях — освобожденный от налога процентный доход) * 13%.

Освобожденный от налога процентный доход = ключевая ставка ЦБ на начало календарного года (в 2021 — 4,25%, в 2022 — 8,5%) * 1 млн руб. В 2022 году освобожденный доход составил бы 85 тысяч рублей.



Фактический доход — это сумма вклада * процентную ставку, под которую вклад открывался. Например, человек открывает вклад на 2 млн рублей под 5% годовых. Фактический доход составит 100 тысяч.



Если подставить данные из примера в формулу, то получим (100 000 — 85 000) * 13%. Заплатить с такого дохода нужно было бы 1 950 рублей.

Не облагаются налогом два типа вкладов:

С процентной ставкой, не превышающей 1% за весь период;

Счета эскроу Специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом .

Налог распространялся и на валютные вклады. Доход в валюте пересчитывался в рубли по курсу ЦБ на момент выплаты процентов.

Как платить налоги с дивидендов?

Дивиденды — это часть прибыли определенной компании, которая распределяется среди лиц-держателей акций этой самой компании.

Дивиденды российских компаний признаются доходом, получаемым на территории России. Сами организации, которые их выплачивают, берут на себя функцию налогового агента — то есть самостоятельно исчисляют и удерживают НДФЛ в 13% с дохода лица-резидента.

Налоговая ставка с дохода в виде дивидендов для лиц-нерезидентов является исключением из общего правила и составляет не 30, а 15% (пункт 3 статьи 224 НК РФ).



Как уже было сказано выше, компания, выплачивающая дивиденды, сама удерживает налог, поэтому лицу-получателю декларировать такой доход не нужно.

О том, как получить налоговую отсрочку, читайте в первой части нашего материала и в статье «Как законно отсрочить уплату налогов в 2022 году».

Что нужно учитывать при релокации

Основатель утратил статус резидента. Как ему получать прибыль со своей российской компании?

Объясняет Иван Суворов, советник по правовым вопросам Юридической группы «Совет»:

Дивидендами в целях налогообложения признается как прибыль акционеров в акционерных обществах, так и прибыль участников обществ с ограниченной ответственностью. При выплате дивидендов такая организация является налоговым агентом. Её основная функция состоит в удержании суммы налогов из дохода налогоплательщика.

В случае, когда получателем дивидендов является физическое лицо-нерезидент России, организация должна удержать с него НДФЛ по ставке 15%. Такие правила применяются и к учредителям компаний, утратившим статус налогового резидента РФ.

При этом необходимо обращать внимание — заключено ли между РФ и иностранным государством, резидентом которого стал учредитель компании, соглашение об избежании двойного налогообложения. В зависимости от условий такого соглашения, ставка может быть изменена, как правило, в сторону уменьшения.

Важно учитывать, что нормы международного договора в этом контексте играют ключевую роль и при наличии разных ставок в налоговом законодательстве РФ и в международном договоре необходимо применять международный договор.

Компанию «релоцировали» — открыли юрлицо и счета в другой стране. Как быть с российскими сотрудниками?

Иван Суворов:

Если сотрудник, налоговый резидент, работает на иностранную компанию, то ему необходимо будет самостоятельно рассчитать и уплачивать подоходный налог — он будет исчисляться по базовой налоговой ставке в 13%.

Более того, иностранный работодатель, который не имеет в России филиала или представительства, не будет платить за российского работника страховые взносы с сумм выплаченного вознаграждения.

Если в другой стране создается новая компания, в том числе регистрируется новое юрлицо — с работником нужно заключать новое соглашение, которое по содержанию может не отличаться от предыдущего. Само собой, за исключением части, связанной с налогами и социальными обязательствами.

Как быть, если сотрудник переехал и стал нерезидентом?

В первую очередь нужно зафиксировать перевод на дистанционный формат работы.

Работник может быть переведен на дистанционный режим работы двумя способами: по собственному желанию или по инициативе работодателя. Второй вариант реализовывается значительно дольше, поэтому использовать его Иван Суворов не рекомендует.

Для того, чтобы работник перевелся на «дистанционку» по собственному желанию, он должен направить работодателю соответствующее заявление: на электронную почту работодателя в виде скана и оригинал — почтой. Эксперт рекомендует сразу же включать в заявление просьбу почтовые расходы возместить за счет работодателя.

Пример заявления о переводе на дистанционную работу. Источник: law.ru

После получения заявления от работника работодатель в течение трех дней обязан направить работнику подписанное дополнительное соглашение к трудовому договору.

В соглашении обязательно необходимо указать:

Способ выполнения трудовой функции (периодически или непрерывно);

Срок перевода, если с работником был заключен срочный трудовой договор;

Изменения в размере оплаты труда, если сотрудник утратил право на применение к нему районных коэффициентов.

Дополнительно эксперт рекомендует приложить приказ о переводе сотрудника на дистанционный режим работы. Все эти документы работник должен подписать и направить работодателю обратным письмом.

Налог на доход физического лица-нерезидента, которое ещё не перевели на дистанционный режим работы, уплачивает работодатель. Налоговая ставка составит 30%, но лишь за тот период, пока работник не станет «дистанционным».

Дополнительно о том, как оформить трудовые отношения с сотрудником при релокации, читайте в статье «Инструкция: как удаленщикам платить налоги при переезде за границу».

С момента подписания соответствующего дополнительного соглашения к трудовому договору считается, что перечисляемая сотруднику заработная плата не подлежит налогообложению в соответствии с российским законодательством.

Соответственно, дистанционный работник, проживающий за границей, будет обязан самостоятельно исчислять и уплачивать налоги по местным ставкам в той стране, где он получил налоговое резидентство.

Открыли контролируемую иностранную компанию: что нужно знать

Что такое КИК?

Контролируемая иностранная компания (КИК) — организация, которая сама не является налоговым резидентом РФ, но ее часть принадлежит налоговым резидентам России. В НК РФ это понятие закреплено в Главе 3.4.

Лицо можно считать контролирующим в одном из трех случаев (пункты 3 и 3.1 статьи 25.13 НК РФ):

Оно владеет долей этой компании в размере 25% или более;

Доля владения этого лица составляет более 10%, но всем владельцам, являющимся налоговыми резидентами России, принадлежит более 50% этой компании;

Если была проведена редомициляция (то есть перерегистрация компании в другой стране) и лицу принадлежат более 15% КИК.

При этом для физического лица суммируются все доли в компании, принадлежащие его супругу и несовершеннолетним детям.

Чем Иностранная структура без образования юридического лица отличается от КИК?

Ключевое отличие такой структуры, как можно понять из названия, это отсутствие зарегистрированного юридического лица. В качестве примера ИСБОЮЛ выступают фонды, трасты, товарищества и другие формы осуществления доверительного управления и коллективных инвестиций.

При этом ИСБОЮЛ также могут облагаться налогами, а об их учреждении, контроле и праве на доход налогоплательщики обязаны сообщать по аналогии с КИК.

Контролирующим лицом такой организации является ее учредитель.

Исключениями являются случаи, при которых учредитель не получает и не распоряжается хотя бы частично прибылью структуры и не сохраняет за собой право на ее имущество (соблюдаться должны все условия).

Если контролирующим лицом не является учредитель, то им признается тот, кто имеет право на доход (хотя бы частичный) и имущество организации.

Как отчитываться о КИК?

Как было написано выше, вне зависимости от структуры, необходимо уведомлять налоговый орган о своем участии или контролирующей деятельности в иностранной компании (статья 25.14 НК РФ). Делать это лица обязаны ежегодно.

Юрлица-налогоплательщики предоставляют уведомление не позднее 20 марта, физлица — не позднее 30 апреля. За просрочку будет наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Первая страница уведомления о КИК

К уведомлению необходимо прикладывать финансовую отчетность в качестве подтверждения размера прибыли. За ее отсутствие — штраф 500 тысяч рублей.

В некоторых случаях также необходимо прикладывать аудиторское заключение. Преимущественно его необходимость зависит от страны, в юрисдикции которой находится КИК. За его отсутствие — штраф 500 тысяч рублей.

Отдельно нужно уведомлять налоговую, если в структуре организации произошла какая-либо сделка — организация была учреждена, в ней продали или приобрели долю, были изменены адрес или название компании.

Подавать такое уведомление нужно в течение трех месяцев с момента этой самой сделки. Штраф за просрочку — 50 тысяч рублей.

Если лицо утратило статус налогового резидента, но на момент совершения сделки им являлось, то уведомить налоговую о ней все равно нужно — не позднее 1 марта года, следующего за годом совершения сделки.

О прекращении участия в КИК уведомляют также в течение трех месяцев.

Как упростить отчетность по КИК?

С 2021 года у физических лиц появилась возможность исчислять налог с фиксированной прибыли КИК. С выбором такого варианта налогообложения можно не прикладывать к уведомлению о КИК финансовую отчетность и аудиторское заключение (но само уведомление отправлять все равно придется).

Что такое Фиксированная прибыль КИК?

Режим, позволяющий упростить отчетность по КИК для физических лиц.

Сумма фиксированной прибыли КИК с 2021 года определена в размере 34 млн рублей. То есть НДФЛ к исчислению составит 15% от этой суммы — 5,1 млн рублей.

Важно отметить, что предприниматель, который переходит на этот режим, будет обязан следовать ему в течение пяти лет (если перешел в 2021, то трех лет) — то есть ежегодно платить пять миллионов рублей подоходного налога с деятельности КИК.

Отказаться от режима можно только по истечении этих пяти лет или если сумма налога с фиксированной прибыли будет увеличена на законодательном уровне.

По какой ставке платить налог на нефиксированную прибыль КИК?

По обычной базовой ставке на доход — 13-15% для физлиц и 20% для юрлиц.

Валютное резидентство: основные аспекты

Кто такие валютные резиденты?

Статус валютного резидента присваивается всем гражданам РФ и лицам, имеющим ВНЖ страны. Налоговое резидентство другого государства не влияет на наличие валютного резидентства РФ.

От статуса валютного резидента зависит степень применения к лицу валютного законодательства и контроля. Органами такого контроля являются Правительство, Центробанк, ФТС и ФНС.

Валютные резиденты обязаны сообщать об открытии счетов и вкладов в иностранных банках, а также ежегодно подавать отчет о движении средств. Эти требования не применяются к лицам, находящимся на территории России суммарно более 183 дней в году (часть 8 статья 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Какие валютные ограничения действуют на сегодняшний день?

Рассказывает Иван Суворов, Советник по правовым вопросам Юридической группы «Совет»:

Налоговые резиденты России и дружественных стран вправе ежемесячно переводить за границу (как на свои счета, так и на счета третьих лиц) не более $150 тысяч или соответствующий эквивалент в другой валюте. Если перевод осуществляется через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, то лимит на перевод составляет $10 тысяч или соответствующий эквивалент в другой валюте в месяц (для резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран). Для российских организаций и ИП предусмотрен лимит 30% на авансовый платеж по некоторым видам контрактов. Так, авансовый платеж в пользу нерезидентов может осуществляться только в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту резидента следующего вида:

Контракты, условиями которых предусмотрено оказание нерезидентом услуг;

Контракты, условиями которых предусмотрено выполнение нерезидентом работ, передача нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Ограничения при покупке недвижимости:

Если получатель — юридическое лицо-нерезидент России, можно перевести деньги за покупку недвижимости, в том числе по договору долевого участия. Недвижимость можно покупать в любой стране. Если получатель — физическое лицо-нерезидент России, а недвижимость находится за границей, то условия перевода зависят от страны:

Нерезиденту дружественной страны можно отправить за покупку недвижимости не более $50 тысяч или эквивалент в другой валюте за календарный месяц;

Нерезиденту недружественной страны переводить деньги за недвижимость сейчас нельзя.

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