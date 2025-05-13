Суд признал банкротом юрлицо «Плеер.ру» из-за долга перед налоговой в 350 млн рублей

Суд принял решение внести в реестр кредиторов долг на сумму почти 350 млн рублей, из которых 203 млн рублей это основной долг, 95 млн рублей пени, а 43 млн — штрафы.

«Основанием образования данной задолженности является неуплата задолженности по обязательным платежам в соответствии с установленными срокам (декларации, МНК): в связи с начислениями по НДФЛ за 2023 год, в связи с начислениями по НДС за IV квартал 2023 года, в связи с начислениями по страховым взносам за 9 и 12 месяцев 2023 года», — следует из материалов суда. В компании были проведены внеплановые налоговые проверки.

ООО было признано банкротом по «упрощенной процедуре отсутствующего должника». В отношении «Электрона» открыто конкурсное производство на шесть месяцев.

«Электрон» стал юрлицом «Плеер.ру» в 2019 году, на сайте компании при совершении покупок покупателям начали предлагать заключать договоры именно с ним. Затем юрлицом стало ООО «Восход».

В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФНС о введении обеспечительных мер против ООО «Восход» и его основателя Алексея Конышева. Суд арестовал денежные средства Конышева в размере 9,7 млрд рублей на всех расчетных счетах, включая счета ООО «Восход», а также запретил производить любые действия с товарным знаком PLEER, автомобилем BMW X7 стоимостью 9,5 млн рублей и земельными участками.

За время существования «Плеер.ру» периодически менял юрлица, при этом не меняя структуру, местонахождение компании и персонал, указали в ФНС. А Конышев, оставаясь бенефициаром, получал деньги на свои счета от ИП, «вовлеченных в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса», указано в материалах дела.

«Электрон», предыдущее юрлицо магазина, «с целью уклонения от уплаты налогов перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на "Восход"», отмечали в налоговой. Учитывая, что ранее компания уже переводила бизнес на вновь созданные юрлица, то «есть значительная вероятность, что, если не наложить арест, компания вновь может в короткие сроки поменять организационную структуру и вывести деньги со счетов», говорится в документе.

В конце сентября «Плеер.ру» объявил о приостановке работы офлайн-магазина и отдела клиентской поддержки «по техническим причинам». С начала октября партнеры и контрагенты магазина электроники начали подавать к нему иски о взыскании задолженности по договорам, писал Shopper's. По данным издания, общая сумма требований составила почти 330 млн рублей.

Конышев в интервью «Коммерсанту» говорил, что компания остановила работу «из-за отсутствия закупочных средств на товары». В начале октября представители «Плеер.ру» опубликовали на сайте магазина сообщение, в котором говорится, что он планировал возобновить работу в формате маркетплейса.

«Плеер.ру» был основан в 2002 году, он завоевал популярность благодаря широкому ассортименту и низким ценам. В 2013-м Forbes поместил компанию на 21-е место в рейтинге 30 крупнейших организаций рунета. Выручку магазина электроники тогда оценили в $60 млн.

Компания приостанавливает работу не первый раз. Впервые это случилось в 2018 году, когда в московском офисе организации провели обыски. Кроме того, в 2019-м суд закрыл «Плеер.ру» на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ — они выяснили, что магазин проводил махинации с чеками.

Фото на обложке: Фотобанк Moscow-Live / Flickr