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Банки смогут выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Власти предлагают обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Известия».

Банки смогут выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Местоположение будут определять при входе в онлайн-банк — если выявят признаки, что пользоваель проживает за границей, у него запросят подтверждение резидентства и передадут данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Банки также смогут запрашивать дополнительные сведения о месте проживания клиента. И если он не предоставит запрашиваемые документы, то банк может прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Решения по инициативе пока не приняли, сообщили изданию в Минфине. В ФНС также добавили, что проект нормативного акта должен запустить обсуждение механизма. После чего поправки могут доработать или признать их нецелесообразными, отметили там.

  • У россиян при выдаче кредита банки будут требовать ИНН. Так организации будут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года.

Фото на обложке: Unsplash

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