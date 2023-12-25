У россиян будут требовать ИНН при оформлении кредита

У россиян при выдаче кредита банки будут требовать ИНН. Так организации будут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ИНН будет использоваться вместо СНИЛС. Он потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Позднее банки при оформлении ссуды будут обращаться в бюро кредитных историй и по полученным данным решать, можно ли одобрить заявку клиенту.
По словам депутата, такой срок в документе указан, потому что понадобится серьезная перенастройка системы. Нужно будет наладить взаимодействие банков и БКИ, а на это потребуется время, подчеркнул парламентарий.
К маю 2023 года задолженность граждан перед банками превысила 30 трлн рублей. Уровень закредитованности достиг тогда 41%. Самая высокая долговая нагрузка зафиксировала в Тыве, Калмыкии, Ленобласти.
Фото на обложке: Ground Picture /
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