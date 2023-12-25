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У россиян будут требовать ИНН при оформлении кредита

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

У россиян при выдаче кредита банки будут требовать ИНН. Так организации будут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

У россиян будут требовать ИНН при оформлении кредита

ИНН будет использоваться вместо СНИЛС. Он потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Позднее банки при оформлении ссуды будут обращаться в бюро кредитных историй и по полученным данным решать, можно ли одобрить заявку клиенту. 

По словам депутата, такой срок в документе указан, потому что понадобится серьезная перенастройка системы. Нужно будет наладить взаимодействие банков и БКИ, а на это потребуется время, подчеркнул парламентарий.

К маю 2023 года задолженность граждан перед банками превысила 30 трлн рублей. Уровень закредитованности достиг тогда 41%. Самая высокая долговая нагрузка зафиксировала в Тыве, Калмыкии, Ленобласти.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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