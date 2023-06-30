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Задолженность граждан перед банками превысила 30 трлн рублей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Задолженность граждан перед банками превысила 30 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование, подготовленное по данным ЦБ, Росстата и бюро кредитных историй.

Задолженность граждан перед банками превысила 30 трлн рублей

По состоянию на 1 мая задолженность россиян составила 30,22 трлн рублей. По итогам I квартала года она составляла менее 28 трлн рублей. Уровень закредитованности достиг тогда 41%.

По прогнозам авторов исследования, объем долгов вырастит еще больше по итогам II квартала.

Самая высокая долговая нагрузка зафиксировала в Тыве, она составила 115%. Именно этот регион является вторым по бедности по данным Росстата в 2023 году.

На втором месте — Калмыкия (79%), на третьем — Ленобласть (63). В Удмуртии долговая нагрузка зафиксирована на уровне 56%, в Московской области — 55%. Наименее закредитованными оказались жители Ингушетии (15%), Чечни (14%), Дагестана (13%), Севастополя (9%) и Крыма (8%).

Также растет объем просроченных задолженностей. По состоянию на 1 мая он составил 1,11 трлн рублей. Средний размер такого кредита вырос с 19,78 тыс. рублей до 20,40 тыс.

По данным Федресурса, в I квартале число граждан-банкротов увеличилось на 40,3% (до 76 тыс. человек) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Авторы исследования указывают, что этот факт ограничивает рост просрочек.

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Фото на обложке: Pormezz / Shutterstock

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