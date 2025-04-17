Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты
С начала запуска сервиса россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.
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Региональная активность. Наиболее активно сервисом пользовались жители Москвы (1,14 млн), Московской области (0,72 млн), Санкт-Петербурга (0,55 млн), Ростовской области (0,32 млн) и Республики Башкортостан (0,31 млн).
Причины популярности. Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что рост спроса на сервис связан с актуальностью темы кредитного мошенничества. Он пояснил, что введение закона о самозапрете вызвало большой общественный резонанс, и граждане стремились защитить себя от возможных действий злоумышленников.
- Возможность установить самозапрет на кредиты появилась у россиян с 1 марта 2025 года. За первые два дня этой функцией через «Госуслуги» воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст установивших ограничение составил 53 года.
Фото на обложке: N Universe / Shutterstock / FOTODOM
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