С начала запуска сервиса россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

Региональная активность. Наиболее активно сервисом пользовались жители Москвы (1,14 млн), Московской области (0,72 млн), Санкт-Петербурга (0,55 млн), Ростовской области (0,32 млн) и Республики Башкортостан (0,31 млн).

Причины популярности. Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что рост спроса на сервис связан с актуальностью темы кредитного мошенничества. Он пояснил, что введение закона о самозапрете вызвало большой общественный резонанс, и граждане стремились защитить себя от возможных действий злоумышленников.

Возможность установить самозапрет на кредиты появилась у россиян с 1 марта 2025 года. За первые два дня этой функцией через «Госуслуги» воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст установивших ограничение составил 53 года.

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