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«Известия» узнали об отсрочке перезапуска программы льготных кредитов для МСП

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Перезапуск программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса задерживается. Ее планировали подготовить к 5 марта 2025 года, однако теперь срок сдвинулся как минимум до 5 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением. В Минэке точную дату не называют.

«Известия» узнали об отсрочке перезапуска программы льготных кредитов для МСП
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Что изменится? По данным газеты, обновленную программу собираются сократить — механизм распространится лишь на несколько сфер (обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, IT и научно-техническая область). Также предприниматели смогут получить кредит по ставке на 3,5 п. п. ниже ключевой — сейчас это 17,5%. Кроме того, объем поддержки сократится до 100 млрд рублей в год, говорила замглавы Минэка Татьяна Илюшникова.

«Известия» напомнили, что лимиты по прошлой программе закончились летом 2024 года. Она работала шесть лет и предполагала ставку кредита по формуле «ключевая ставка минус 8,75 п. п. для малых и 7,75 п. п. для средних предприятий». Больше восьми месяцев такие кредиты не выдаются.

В чем состоит проблема? Сейчас рыночные ставки по кредитам для МСП доходят до 30%, и только 7% небольших компаний могут взять ссуду в банке под 20% и выше, свидетельствуют данные исследования ПСБ и «Опоры России», которые есть у газеты. Для каждой пятой компании предельная ставка — 6–10%, а еще 20% респондентов готовы взять кредит под 15–20%.

  • В ПСБ и «Опоре России» также заявляли, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ инвестиционная активность МСП снизилась. По данным исследования, 51% малых и средних предприятий признались, что не планируют вкладываться в свое развитие в этом году.

Фото на обложке: Billion Photos / Shutterstock / FOTODOM

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