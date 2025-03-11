Больше половины МСП отказались инвестировать в развитие в 2025 году

В 2025 году 51% малых и средних предприятий не планируют делать вложения в свое развитие. Годом ранее инвестировать в свои производства были готовы 58% компаний, говорится в исследовании, проведенном «Промсвязьбанком» и «Опорой России» ( есть у «Известий»).

Уровень инвестиционной активности можно считать удовлетворительным, если вкладываться в свое развитие готовы 65–70% компаний, рассказала старший вице-президент и руководитель блока МСП в «Промсвязьбанке» Ирина Жимерина. По ее словам, чаще всего бизнес инвестирует деньги в покупку техники и оборудования, а также строительство новых объектов.

Больше всего пострадали компании из сферы торговли — 58% из них хотят значительно сократить вложения в развитие. Это связано с тем, что в ритейле чаще всего используют банковские кредиты как источник финансирования инвестпроектов, сказано в исследовании. Меньше ситуация повлияла на IT и научно-технические компании, которые поддерживает государство, а также на субъекты МСП, ориентированные на критически важные госзакупки.

Причины проблем. Бизнес отказывается от инвестиций из-за высоких ставок по кредитам, растущей инфляции и дорогой рабочей силы, объяснили опрошенные «Известиями» эксперты. Директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов добавил, что МСП не могут взять из оборота собственные средства, так как у большинства из них нет финансовой подушки.

Прогнозы экспертов. Снижение инвестиций может привести к тому, что товаров и услуг на рынке станет меньше, а цены вырастут на 30–40%, сказал руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников спрогнозировал, что у компаний возникнут убытки, а рост ВВП замедлится.

С марта власти сократили перечень МСП, которые могут получить льготные кредиты. С этого месяца займы на льготных условиях доступны только тем предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающего производства, логистики, туризма, науки и IT.

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