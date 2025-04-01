Кредитные каникулы для МСП заработают в 2026 году
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Депутат напомнил, что в поручении Владимира Путина о предоставлении кредитных каникул не упоминались самозанятые, но рассматриваемый сейчас законопроект предполагает, что они тоже смогут воспользоваться каникулами. Впрочем включение самозанятых в программу вызывает дискуссии, данную категорию могут исключить из законопроекта ко второму чтению, заявил Аксаков.
Согласно законопроекту о кредитных каникулах, внесенному в Госдуму в июле 2024 года, бизнес сможет раз в пять лет приостанавливать выплаты по кредитам на срок до полугода без ухудшения кредитной истории. 25 марта 2025 года нижняя палата приняла законопроект в первом чтении.
Льготный период будет предоставляться по заявлению заемщика без дополнительных условий, таких как снижение выручки. Проценты в это время будут начисляться по ставке, предусмотренной договором, но при изменении ключевой ставки более чем на 50% расчет будет вестись по формуле: ключевая ставка + 1 п.п.
В законопроекте указаны максимальные суммы займов, по которым можно оформить каникулы. Они составят 60 млн рублей — для микропредприятий, 400 млн рублей — для малых компаний, 1 млрд рублей — для средних предприятий, 10 млн рублей — для самозанятых.
Фото на обложке: N Universe / Shutterstock / FOTODOM
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