В Госдуме предложили разрешить МСП и самозанятым брать кредитные каникулы раз в пять лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым раз в пять лет оформлять кредитные каникулы сроком до полугода. Мера направлена на снижение риска их банкротства, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Условия кредитных каникул. Минимальный размер кредита, по которому можно будет получить каникулы, определит правительство. До утверждения этих лимитов законопроект устанавливает временные пороги: для микропредприятий — до 60 млн рублей, для малых — до 400 млн рублей, для средних — до 1 млрд рублей, для самозанятых — до 10 млн рублей.

Зачем это нужно? По словам зампреда думского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, подобная мера поддержки уже доказала эффективность во время пандемии COVID-19, позволив многим компаниям избежать банкротства и со временем восстановить платежеспособность.

Бахарев уточнил, что самозанятые получат право на кредитные каникулы впервые. «Таким образом, мы максимально расширяем доступ к этой мере поддержки для всех субъектов предпринимательской деятельности», — заключил парламентарий.

Предоставить некрупному бизнесу возможность раз в пять лет оформлять кредитные каникулы в феврале 2024 года предложил Владимир Путин. Однако введение меры отложили минимум до середины 2025 года.

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