ФНС подала иск о банкротстве ООО «Кофе Хауз»
Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявление о банкротстве ООО «Кофе Хауз», входящей в группу компаний «Шоколадница». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных арбитражных дел.
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В заявлении не указаны подробности, но известно, что компания уже не ведет никакой деятельности и не имеет активов. Сама она пока заявление не получила, и сумма заявленных требований неизвестна.
Если размер не исполненных налоговых обязательств превышает 2 млн рублей, а с даты возникновения долга уже прошло более трех месяцев, то шансы удовлетворения заявления о банкротстве высоки, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Кроме того, если компания имеет обороты в миллиарды рублей, а самостоятельной деятельности не ведет, сумма требований со стороны ФНС может быть существенной, добавил партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. Он не исключает, что банкротство одной из компаний группы может по цепочке повлечь банкротство и других звеньев в зависимости от масштаба финансовых проблем.
- Выручка компании в 2024 году сократилась на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,55 млрд рублей. Однако чистая прибыль выросла на 53%, достигнув 121,5 млн руб. Чистые активы компании на конец года составляли 191,5 млн руб. Согласно базе данных, у компании есть сертификат на производство жареного зернового кофе, четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, товарные знаки «Кофе Хауз» и «Фабрика кофе "Вари и пей"», договоры аренды помещений и домены сети кофеен «Кофе Хауз».
Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM
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