Налоговики усилили контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗ

Весной владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов по всей стране начали получать массовые уведомления от налоговых органов с требованиями представить документы. Бухгалтеры, обслуживающие таких предпринимателей, а также юрист по налоговым спорам сообщили, что налоговики подозревают нелегальную занятость и уклонение от уплаты страховых взносов и НДФЛ. «Ведомости» ознакомились с несколькими документами, которые получили собственники ПВЗ из Московской, Свердловской и Ленинградской областей.

Налоговые инспекторы нередко проводят опросы сотрудников ПВЗ перед выдачей уведомлений, что позволяет им выявлять нарушения в трудовых отношениях. Инспекторам особенно интересны случаи, когда один предприниматель управляет несколькими точками без оформления сотрудников, поскольку обеспечить их работу в этом случае становится физически невозможно. В некоторых случаях налоговые органы исходят из предположения о минимальном количестве работников, необходимых для функционирования ПВЗ, и обязывают предпринимателей представлять расчеты по страховым взносам и форме 6-НДФЛ.

Массовые проверки начались также в Ростовской области. Бухгалтер Татьяна Кутузова рассказала о запросах от налоговиков к сотрудникам ПВЗ, направленных на выявление теневой занятости. Предприниматели часто получают уведомления с просьбой предоставить документы на всех работников, включая трудовые договоры. Основатель учебного центра Biznesinalogi, Евгения Мемрук отметила, что проверки охватывают ИП, управляющие несколькими ПВЗ и использующие несколько кассовых аппаратов.

В ответ на усиливающийся контроль крупнейшие маркетплейсы, такие как Ozon, начали информировать своих партнеров о правовых рисках, связанных с легальным наймом. Вебинары по вопросам трудового законодательства становятся важной частью обучения для владельцев ПВЗ. Wildberries также подчеркнул, что проводит постоянные консультации с предпринимателями, гарантируя соблюдение законодательства в области трудовых отношений и налогообложения.

В начале марта пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что обновит оферту партнерских ПВЗ. Маркетплейс пересмотрит штрафы, уравняет тарифы за выдачу заказов и добавит новые меры поддержки для владельцев ПВЗ.

Фото на обложке: nimito / Shutterstock / FOTODOM