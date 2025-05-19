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Налоговики усилили контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗ

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Весной владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов по всей стране начали получать массовые уведомления от налоговых органов с требованиями представить документы. Бухгалтеры, обслуживающие таких предпринимателей, а также юрист по налоговым спорам сообщили, что налоговики подозревают нелегальную занятость и уклонение от уплаты страховых взносов и НДФЛ. «Ведомости» ознакомились с несколькими документами, которые получили собственники ПВЗ из Московской, Свердловской и Ленинградской областей.

Налоговики усилили контроль за теневой занятостью сотрудников ПВЗ
  1. Новости

Налоговые инспекторы нередко проводят опросы сотрудников ПВЗ перед выдачей уведомлений, что позволяет им выявлять нарушения в трудовых отношениях. Инспекторам особенно интересны случаи, когда один предприниматель управляет несколькими точками без оформления сотрудников, поскольку обеспечить их работу в этом случае становится физически невозможно. В некоторых случаях налоговые органы исходят из предположения о минимальном количестве работников, необходимых для функционирования ПВЗ, и обязывают предпринимателей представлять расчеты по страховым взносам и форме 6-НДФЛ.

Массовые проверки начались также в Ростовской области. Бухгалтер Татьяна Кутузова рассказала о запросах от налоговиков к сотрудникам ПВЗ, направленных на выявление теневой занятости. Предприниматели часто получают уведомления с просьбой предоставить документы на всех работников, включая трудовые договоры. Основатель учебного центра Biznesinalogi, Евгения Мемрук отметила, что проверки охватывают ИП, управляющие несколькими ПВЗ и использующие несколько кассовых аппаратов.

В ответ на усиливающийся контроль крупнейшие маркетплейсы, такие как Ozon, начали информировать своих партнеров о правовых рисках, связанных с легальным наймом. Вебинары по вопросам трудового законодательства становятся важной частью обучения для владельцев ПВЗ. Wildberries также подчеркнул, что проводит постоянные консультации с предпринимателями, гарантируя соблюдение законодательства в области трудовых отношений и налогообложения.

  • В начале марта пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что обновит оферту партнерских ПВЗ. Маркетплейс пересмотрит штрафы, уравняет тарифы за выдачу заказов и добавит новые меры поддержки для владельцев ПВЗ.

Фото на обложке: nimito / Shutterstock / FOTODOM

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