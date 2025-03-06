Wildberries обновит оферту для владельцев пунктов выдачи

Объединенная компания Wildberries и Russ обновит оферту партнерских пунктов выдачи (ПВЗ). Маркетплейс пересмотрит штрафы, уравняет тарифы за выдачу заказов и добавит новые меры поддержки для владельцев ПВЗ, сообщили Русбейс в пресс-службе платформы.

Сейчас маркетплейс может расторгнуть договор с тем ПВЗ, где несколько раз нарушали правила возврата товаров, а также назначить ему 500 тыс. рублей штрафа. Согласно новой оферте, теперь за это могут быть предусмотрены лишь меры ответственности. Также WB уменьшит размер штрафа в случаях, когда ПВЗ не принял товары в рабочие часы.

Кроме того, Wildberries анонсировал другие изменения: тарифы за выдачу курьерских и клиентских заказов станут одинаковыми, пункты выдачи будут обязаны проводить подготовку товаров к возврату, а меры поддержки для собственников ПВЗ собрали в едином разделе.

Сроки начала действия новой оферты. По словам главы департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максима Кима, новая оферта стала шагом к «еще большей прозрачности и эффективности сотрудничества» с владельцами пунктов. Документ вступит в силу через 14 дней.

В 2022-2023 годах Wildberries столкнулся с массовыми жалобами владельцев пунктов выдачи на условия работы. В частности, партнеры маркетплейса жаловались на необоснованные штрафы за бракованный товар, когда компания взыскивала 20% его стоимости. Весной 2023 года владельцы ПВЗ устроили забастовку против новой системы штрафов, после чего Wildberries начал смягчать условия сотрудничества.

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