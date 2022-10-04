Менеджеры пунктов выдачи пожаловались на новые штрафы Wildberries за бракованный товар

Управляющие пунктами выдачи заказов (ПВЗ), работающие с Wildberries, начали массово жаловаться на новые правила приема товара, которые возлагают на сотрудников ПВЗ ответственность за брак. Компания взыскивает с пунктов выдачи 20% от стоимости бракованного товара, при этом официально Wildberries ситуацию никак не комментирует.

В конце августа компания в тестовом режиме начала реализовывать программу, предусматривающую возврат продавцам части стоимости бракованного товара. Тогда же маркетплейс полностью отказался от утилизации брака.

У менеджеров ПВЗ возникли претензии к нововведениям компании: один из представителей ПВЗ Wildberries обратился в редакцию RB.RU и сообщил, что 20% цены бракованного товара взыскивают именно с пункта выдачи. При этом работникам ПВЗ запрещается вскрывать упаковки во время приема, чтобы выявить брак.

Проблему подтверждают и другие партнеры маркетплейса. В Telegram-канале «Обучение WBPoint» сотрудники пунктов выдачи пишут, что даже в тех случаях, когда брак обнаружен клиентом дома, и он возвращается с одобренной заявкой на возврат, процент от стоимости такого товара также взыскивается с ПВЗ.

Кроме того, управляющие утверждают, что на прием товаров отводится от полутора до двух часов, а если менеджер не укладывается в это время, за каждую минуту начисляется штраф. При этом от сотрудников ПВЗ теперь требуется более детальная проверка каждого поступления, но дополнительное время на это не выделяется.

В Wildberries не ответили на запрос RB.RU и не прокомментировали ситуацию. Представители других маркетплейсов отмечают, что не используют практику наложения штрафов на ПВЗ за бракованный товар.

«В "Яндекс.Маркете" владельцы ПВЗ не отвечают за брак, если упаковка отправления не повреждена. Владельцы ПВЗ, безусловно, несут ответственность за хранящиеся у них отправления до момента их выдачи клиенту, но не за брак, поскольку не имеют возможности проверить содержимое посылки и должны лишь удостовериться в качестве ее упаковки. Если покупатель, вскрыв заказ, обнаруживает брак, при этом упаковка не повреждена, ответственность несет продавец», — разъяснили RB.RU в «Яндекс.Маркете».

В Ozon также рассказали, что не штрафуют партнеров за бракованный товар. В компании отметили, что с каждым частным случаем разбираются отдельно и выясняют, какого рода повреждения имеет товар. По словам представителя маркетплейса, в пунктах выдачи заказов установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом, если возникает подозрение, что повреждение было получено во время приема товара, есть возможность просмотреть записи и определить степень ответственности работника ПВЗ.

«Перевозки с товарами приезжают на пункт в тарных ящиках, которые можно открыть при водителе и проверить содержимое. Большинство товаров упаковано в заводскую, прозрачную упаковку. Благодаря этому, сотрудники пункта могут сразу определить целостность товаров, если товары все же повреждены, они указывают причину в системе», — объяснили в маркетплейсе.

Борьба с контрафактом — одна из наиболее неприятных проблем торговых онлайн-площадок, считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. По его словам, частичный перенос ответственности за брак на ПВЗ позволил бы упростить работу маркетплейсов.

По мнению эксперта, эффективным шагом на пути к борьбе с контрафактом стало состоявшееся летом объединение маркетплейсов в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), что дает возможность блокировать недобросовестных продавцов на трех ключевых онлайн-площадках.

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