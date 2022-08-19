Wildberries отменил утилизацию брака и начал возвращать продавцам часть его стоимости

Wildberries отменил утилизацию бракованных товаров и начал возвращать их продавцам через пункты выдачи заказов (ПВЗ). Кроме того, маркетплейс с конца августа начнет компенсировать продавцам часть стоимости брака.

Количество «некондиционного» товара с начала запуска программы возврата брака через ПВЗ сократилось уже на 30%, сообщил RB.RU представитель Wildberries. Вместо утилизации брака маркетплейс ввел автоматический возврат таких товаров в пункты выдачи, которые продавцы указывают в личном кабинете.

С 22 августа в тестовом режиме будет запущен следующий этап программы — он предполагает перевод продавцам части стоимости бракованных товаров. Выплата будет отражена в еженедельных отчетах в колонке «Обоснование оплат» — «Брак».

В пресс-службе уточнили, что размер компенсации «будет разный», на него влияет «характер и степень повреждений». Онлайн-площадка рассчитывает, что благодаря этим мерам продавцы «снизят свои операционные расходы и смогут сдерживать рост цен на потребительские товары».

Как это работает у других маркетплейсов:

Схема вывоза бракованного товара для продавцов Ozon зависит от того, с какого склада они торгуют: со своего или со склада маркетплейса, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

«Есть продавец реализует товар со своего склада, то возвраты и бракованные товары он может получить в том же месте, из которого он отгружал заказ покупателю, чаще всего это ПВЗ или сортировочный центр. Также можно получить возврат курьерской доставкой на свой склад. Если продавец работает со склада маркетплейса, то у него также есть возможность вывезти бракованный товар или утилизировать его», — пояснил представитель Ozon.

RB.RU также направил запрос в «Яндекс.Маркет».

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