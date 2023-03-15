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Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries на востоке России присоединились к забастовке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Владельцы десятков пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке присоединились к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса, сообщает «Коммерсантъ».

Накануне владельцы ПВЗ Wildberries в Москве пришли к главному офису компании и пригрозили закрыться с 15 марта.

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries на востоке России присоединились к забастовке

Согласно новым правилам маркетплейса, владельцев ПВЗ обязывают платить полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет. Списания начались с 9 марта.

В Екатеринбурге к забастовке присоединились как минимум три пункта выдачи. В Иркутске — 25 пунктов. В других городах области — Братске, Усть-Илимске, Ангарске — еще примерно 20.

Также к забастовке присоединились несколько пунктов в Чите, в Забайкальском крае и Бурятии — более 20 ПВЗ в каждом из регионов. Во Владивостоке — на улицах Ладыгина, Черемуховая, Тухачевского, на Партизанском проспекте. В Благовещенске часть пунктов закрылась раньше времени, а часть работает, но перестала выдавать заказы.

Wildberries сталкивается с проблемами в работе с владельцами ПВЗ не впервые. Менеджеры пунктов выдачи жаловались на необоснованность штрафов маркетплейса еще осенью прошлого года. 14 марта, после того как марткеплейс внес изменения в оферту и добавил новые штрафы, владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису маркетплейса в Москве и пригрозили закрыться.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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