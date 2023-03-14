Владельцы ПВЗ Wildberries собрались у офиса маркетплейса в Москве и грозят закрытием

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), работающие с Wildberries, пришли к главному офису маркетплейса и грозят закрыться с 15 марта.

Причиной стали изменения в оферте для владельцев ПВЗ, которые лишают их прав на оспаривание подмены товара, писал telegram-канал Baza, а также новые штрафы. Так, если клиент по какой-то причине оформляет возврат, платить за товар придется пункту выдачи.

А 14 марта в оферту добавили еще и пункт о штрафе в 100 тыс. рублей «в случае выявления заказчиком (маркетплейсом) фактов распространения исполнителем (ПВЗ) недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, которые выражают неуважительное и негативное отношение к заказчику».

Владельцы ПВЗ, которые и ранее были недовольны новыми правилами, угрожают закрыть пункты с 15 марта. Как передает Life, 50 человек пришли к офису компании в Москве с требованием отменить штрафы. По данным корреспондента издания, их не пропускают охранники. Сотрудники службы безопасности офиса утверждают, что руководство работает в удаленном формате.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» публикует видео с места событий, на котором видно, что в офис приехали сотрудники полиции. Сообщается, что их вызвали собравшиеся. Они подготовили требования и предложения по дальнейшему сотрудничеству, но пока не могут передать их представителям маркетплейса.

Wildberries сталкивается с проблемами в партнерстве с владельцами ПВЗ уже не впервые. Менеджеры пунктов выдачи жаловались на необоснованность штрафов маркетплейса еще осенью прошлого года.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock

Фото в тексте: Telegram-канал «Осторожно, Москва»



