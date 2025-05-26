Эксперт предупредил россиян о необходимости подать отчет в ФНС о зарубежных счетах и кошельках

Требование ФНС касается не только банковских, но и брокерских счетов, а также электронных кошельков.

Обычно отчет о движении денежных средств (ОДДС) необходимо предоставить на день раньше. Но в этом году «дата икс» смещается, поскольку 1 июня выпадает на выходной.

Отправить ОДДС можно через личный кабинет на сайте ФНС, но работают и «древние» способы – заказное письмо и личный визит в налоговую, указал Беспалов.

По словам Беспалова, отчет ОДДС не нужно отправлять налоговым нерезидентам РФ, то есть гражданам, находившимся в течение 2024 года за границей как минимум 183 дней (более полугода). Также не нужно подавать отчеты тем, у кого открыты счета в странах ЕАЭС или государствах, участвующих в автоматическом обмене данными с РФ. При этом общая сумма зачисленных средств за год (либо остаток средств) не должна превышать 600 тыс. в рублевом эквиваленте (по курсу на 31 декабря 2024 года).

«В странах без автоматического обмена отчитываться нужно всем налоговым резидентам, а в странах с таким обменом тем, у кого по счетам проходят относительно заметные суммы», – указал эксперт.

Штрафы за нарушение сроков небольшие (от 300 до 3 тыс. рублей), а за несдачу немногим больше – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. А вот за повторное нарушение порядка сдачи отчетности штрафы вырастают почти на порядок. Например, если вы не сдали отчет в прошлом году (за 2023 год) и повторите эту ошибку сейчас, то заплатить придется до 20 тыс. рублей.

Если же будут выявлены нарушения валютного законодательства, то возможны и более серьезные наказания, вплоть до уголовного.

Эксперт добавил, что у налоговых резидентов РФ существует обязанность уведомлять ФНС об открытии зарубежных счетов (это необходимо сделать в течение месяца). Информация о таких счетах отображается в личном кабинете налогоплательщика, и штраф за неуведомление будет выписан автоматически.

То же самое касается и счетов в странах ЕАЭС и других государствах, с которыми осуществляется автоматический обмен данными.

Что касается остальных стран, то здесь налоговая может получить соответствующую информацию различными путями. Отсутствие автоматического обмена еще не означает полное отсутствие коммуникации.

«Мы в любом случае рекомендуем соблюдать закон. Это касается как уведомления об открытии зарубежного счета, так и отчета о движении денежных средств. Тем более, что сейчас производить эти операции на сайте ФНС совсем несложно. У России сейчас нет автоматического обмена финансовой информацией со многими странами. Но реальный опыт показывает, что связи сохраняются, и ФНС получает данные», – добавил Беспалов.

Эксперт уточнил, что штрафы выписываются по каждому счету отдельно, что увеличивает размер штрафов.

По словам Беспалова, россияне до сих пор без особых проблем могут открывать как банковские, так и брокерские счета во многих странах мира. Из наиболее доступных направлений – Кыргызстан, Грузию, Таджикистан, Армению и Сербию.

«Открытие счетов позволяет решать как простые бытовые задачи (расходы в путешествиях, оплата интернет-подписок, покупки в онлайн-магазинах), так и более сложные, связанные с международными инвестициями, хранением средних и крупных капиталов, экспортно-импортными операциями», — заключил эксперт.

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