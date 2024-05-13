Особые экономические зоны как эффективный инструмент для развития промышленности

Экономические зоны, также известные как экономические зоны особого режима или свободные экономические зоны, — это особые территории, на которых действуют упрощенные правила и режимы экономической деятельности. В материале Михаил Сутягинский, председатель совета директоров ГК «Титан», рассмотрел сущность экономических зон, их виды, преимущества и особенности.

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Что такое особая экономическая зона

Зона особого экономического развития (свободная экономическая зона) — это ограниченная территория с особым юрстатусом относительно иных территорий страны. Обычно такие зоны отличаются льготными налоговыми либо таможенными условиями для национальных или иностранных предпринимателей.

Цели и задачи внедрения ОЭЗ

В 2005 году правительство РФ приняло решение о создании особых экономических зон в нашей стране. Особая экономическая зона — это территория со специальным благоприятным режимом деятельности для предпринимателей. Цель этого инструмента — повышать привлечение прямых инвестиций в виды экономической деятельности, выделенные как приоритетные.

С этой точки зрения современная система ОЭЗ в России — это институт привлечения капитала и шаг к созданию более благоприятного инвестиционного климата. Причем цели и задачи шире, чем поддержка бизнеса. Это также развитие отдельных территорий и целых регионов.

Создавая механизм ОЭЗ, государство сформировало базу для решения ряда вопросов: роста экспорта, ускорения импортозамещения и локализации производства в ОЭЗ промышленно-производственного типа; форсированного внедрения новых технологий в ОЭЗ технико-внедренческого типа; создания современной туристической инфраструктуры в ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

Что дает этот статус

Резидентство дает компаниям преимущества: снижение административных барьеров при создании производства, возможность приобрести или арендовать участок земли по сниженной цене или арендной ставке, ряд налоговых льгот (льготы по транспортному налогу, налогу на землю, имущество и прибыль), таможенные преференции при ввозе продукции из-за рубежа или экспорте. А также, хотя это реализовано не во всех 50 российских ОЭЗ, доступ к инфраструктуре, созданной на средства региона или федерального бюджета.

Типы особых экономических зон

Есть четыре типа ОЭЗ:

промышленно-производственные;

технико-внедренческие;

туристско-рекреационные;

портовые.





Промышленно-производственный тип обычно располагается в самых развитых с точки зрения экономики регионах. В ОЭЗ такого типа товары производятся, перерабатываются и продаются. Это самый распространенный тип ОЭЗ в нашей стране и наиболее интересный для крупного производственного бизнеса.

В ОЭЗ технико-внедренческого типа созданы условия для развития технологического бизнеса и внедрения инноваций.

Туристско-рекреационные нацелены на увеличение туристического потока страны, поэтому располагаются на привлекательных территориях. Резидентами здесь могут быть коммерческие организации и ИП. Исключение — унитарные предприятия.

Портовые зоны расположены на пути международных транспортных коридоров. Их всего две: в Ульяновской и Астраханской областях.

Помимо ОЭЗ, в России есть и другие формы поддержки бизнеса: индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки и другие.

Основное отличие, индустриальных парков от ОЭЗ в том, что в них обязательно присутствует инфраструктура, созданная за счет частных инвестиций или регионального бюджета.

Технопарки отличаются от индустриальных парков наличием инфраструктуры для развития нового высокотехнологичного бизнеса и предлагают резидентам возможности для создания прототипов, лабораторных исследований и ведения НИОКР.

Условия для создания ОЭЗ

Условия подробно описаны в Федеральном законе об особых экономических зонах от 22.07.2005 N 116-ФЗ. В них входят такие положения:

ОЭЗ может располагаться в пределах одного субъекта РФ, но не обязательно в одном образовании муниципального типа. Участки земли должны находиться в госсобственности. Особые экономические зоны располагаются на участках общей площадью не более 6 кв. км: в зависимости от типа зоны эта цифра может отличаться. На территории ОЭЗ нельзя разрабатывать полезные ископаемые и производить либо перерабатывать подакцизные товары. Правительство РФ при создании ОЭЗ может установить деятельность, которая запрещена на этой территории.





Требования к резидентам

Какие есть требования к резидентам:

нет минимального порога по объему капитальных вложений;

заявителем должен быть ИП либо коммерческая организация;

за пределами особой экономической зоны не должно быть филиалов и представительств организации;

необходима регистрация в муниципальном образовании, входящем в особую зону.





Как стать резидентом

Процедура занимает 3–4 месяца. Первый шаг — подготовка необходимых документов:

Заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности. Бизнес-план. Свидетельство о госрегистрации. Учредительные документы. Свидетельство о постановке на учет в налоговой.

Заявка подается в Министерство экономического развития Российской Федерации. Решение принимает экспертный совет. Если оно положительное, следующий этап — работа над документами для того, чтобы подписать соглашение.

После компанию вносят в реестр резидентов. Однако это еще не все: далее необходимо решить вопросы организации и земли. Вот тогда заключается договор аренды земли и осуществляются инвестиции. Можно начинать деятельность в особых экономических зонах.

Особые экономические зоны в России

Одна из важных целей создания особой экономической зоны — появление новых рабочих мест. По данным Минэкономразвития, в России в 2022 году на территориях особых экономических зон без учета туристического кластера резиденты создали 11 862 рабочих места, что на 120% превысило план.

К 2022 году резиденты ОЭЗ в совокупности инвестировали 884 млн рублей с момента создания этого института развития предпринимательской деятельности. В 2022-м году — 194 млн рублей.

Самый интересный вывод о функционировании ОЭЗ России, сделанный в отчете Минэкономразвития за 2022 год, состоит в том, что деятельность этих площадок окупилась для федерального бюджета, несмотря на большие вложения в создание инфраструктуры. Инструмент оказался эффективным не только для самого бизнеса, но и для государства.

Выгоды и риски для предпринимателей

Все ли инвесторы стремятся в ОЭЗ? При выборе площадки оценивается комплекс факторов: близость локации к источникам сырья и рынкам сбыта, стоимость земли и электроэнергии, кадровая обеспеченность региона и уровень зарплат. Это «азы» любого крупного производственного бизнеса. Однако при прочих равных инвестор скорее выберет ту площадку, которая расположена в ОЭЗ (или в ТОСЭР либо индустриальном парке).

«На входе» в ОЭЗ инвестор должен вложить деньги в развитие дела за определенный период. В некоторых ОЭЗ сумма зафиксирована на уровне 120 млн рублей, 40 из которых необходимо инвестировать в первые три года работы на территории.

Комфортные условия для бизнеса в ОЭЗ позволяют инвестору рассчитывать на более быстрые сроки окупаемости и дополнительные меры поддержки.

Льготы для резидентов

Для разных инвесторов и отраслей интересны разные льготы. Например, льготы по налогу на прибыль актуальны для проектов с более высокой нормой прибыли и ранним сроком окупаемости. А таможенные льготы будут интересны для производств с более высокой долей импорта сырья и комплектующих.

Если автомобилестроительные заводы закупают много компонентов за рубежом и для них критично важны таможенные ставки, то в базовой нефтехимии нет необходимости растаможивать так много продукции.

Но для всех инвесторов играет позитивную роль то, что управляющая компания ОЭЗ настроена на то, чтобы помочь бизнесу. Это касается как сроков получения разрешения на строительство, так и решения других административных вопросов.

Управляющая компания выступает в качестве «одного окна», где можно оперативно решить все вопросы бизнеса, в том числе во взаимодействии промышленных предприятий с региональными властями. Она в этом прямо заинтересована: KPI для ОЭЗ — привлечение максимального числа резидентов.

Не стоит сбрасывать со счетов и такое преимущество, как инвестиционную привлекательность проектов резидентов ОЭЗ. В ряде случаев банки могут отнестись к кредитованию резидентов более лояльно и подарить низкую ставку. Потому что наличие льгот положительно влияет на оценку рисков банковского финансирования и может улучшить финансовые показатели проекта в средне- и долгосрочной перспективе.

Означает ли все вышеперечисленное, что резидентство в ОЭЗ — это гарантия эффективности производственного бизнеса? Разумеется, нет. Оценить эффективность крупного промышленного предприятия можно только в перспективе нескольких лет.

Если говорить про проекты в нефтехимии, они капиталоемкие и длительные (только строительство завода занимает два-три года). Очевидно, что тут инвесторы стремятся получить доступ к максимальному количеству преференций и льгот. Так что нахождение локации, выбранной для начала производства, в ОЭЗ становится большим плюсом.

Итоги и главные мысли

В конце предлагаю рассмотреть тренд, делающий особые экономические зоны эффективным инструментом для развития промышленности и особенно привлекательным для нефтехимических производств. Речь идет про углубление специализации ОЭЗ и расширение возможностей для переработки продукции, выпускаемой ее резидентами на этой же территории. Для нефтехима с его большими объемами производства и широкой номенклатурой выпускаемых продуктов это особенно значимо.

Если в ОЭЗ, допустим, уже работает нефтехимическое производство, управляющая компания заинтересована в углублении переработки этой продукции и целенаправленно привлекает на эту территорию переработчиков нефтехимической продукции.

То есть ОЭЗ не только создает преференциальный бизнес-режим, но и помогает с развитием кооперации и созданием дополнительных звеньев в производственной цепочке. Это дополнительный фактор, привлекающий резидентов.

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