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«Альбатрос» вложит 100 млн собственных средств в расширение производства БПЛА

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания «Альбатрос» зарегистрировалась в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» и перенесла свое производство в Татарстан, сообщили RB.RU в пресс-службе организации.

«Альбатрос» вложит 100 млн собственных средств в расширение производства БПЛА

«Альбатрос» занимается производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Компания также разрабатывает ПО для таких задач, как выполнение полетов и обработка фото и видео. Летом прошлого года «Альбатрос» получил 35 млн рублей инвестиций.  

Перенос мощностей в Татарстан позволит нарастить производство самих БПЛА и организовать разработку отдельных комплектующих навесного оборудования.

Генеральный директор компании Андрей Фролов анонсировал новые вложения и планы по локализации производства.

«В 2023 году планируем инвестировать в производство больше 100 млн рублей накопленной прибыли, что позволит открыть 2-ую производственную линию, создать около 100 рабочих мест и дойти до уровня локализации
производства продукции в 55%», — сказал Фролов.

 Уже сейчас ведется разработка беспилотников для применения в сельском хозяйстве, а также аппаратов для учета животных и поиска потерявшихся людей.

Как отметил на Российском венчурном форуме вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, сегоднят в РФ применение беспилотников не ограничивается военной сферой, они широко используются в гражданских направлениях. Особенно дроны необходимы в сфере сельского хозяйства.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Ранее стало известно, что российские власти собираются создать отдельный фонд для финансирования разработчиков стимуляторов по управлению беспилотниками. По мнению экспертов, это может помочь в подготовке операторов для настоящих дронов.  

Фото на обложке: Montri Nipitvittaya / Shutterstock

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