Производитель беспилотников «Альбатрос» привлек 35 млн рублей при оценке в 390 млн

Российский производитель беспилотных аппаратов «Альбатрос» привлек 35 млн рублей от нескольких инвесторов. С учетом раунда компания оценивается в 390 млн рублей. Средства направят на расширение производства.

О привлечении «Альбатросом» средств RB рассказал руководитель отдела поиска проектов инвестиционной компании Impact Capital Иван Аносов. Impact выступили лид-инвестором раунда объемом 35 млн рублей. Для «Альбатроса» это первые привлеченные инвестиции.

«Альбатрос» производит беспилотники под собственным брендом и разрабатывает программное обеспечение для различных задач, в том числе выполнения полетов и обработки фото и видео материалов. Штаб-квартира «Альбатроса» находится в подмосковных Мытищах, локальные подразделения есть Петербурге, Тюмени, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе.

«Среди заказчиков предприятия – лидеры российской промышленности, профильные министерства. Помимо российских покупателей у “Альбатроса” есть клиенты в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Греции и даже Германии. В будущем планируется расширение присутствия на новых рынках», – отметил глава партнерской сети инвестиционной компании Impact Андрей Лисин.

«Альбатрос» основан в 2017 году. По данным из ЕГРЮЛ, по 40,2% компании принадлежат Илье Воронкову и Алексею Флорову. Олег Селиванов имеет долю в 2,5%, такая же доля у Евгения Ядыкина. Виталию Ходорченко принадлежат 1,5%, Константину Николаеву – 1,44%, Анастасии Мастиковой – 1,06%. АО «Геомир» владеет 10%, а АО «Импакт Капитал» – 0,6%. В текущем раунде участвовали все инвесторы, кроме «Геомира».