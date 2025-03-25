Правительство одобрило обнуление НДС для производителей дронов
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Законопроект разработали депутаты-единоросы Надежда Школкина, Андрей Картаполов и Глеб Хор. Они предлагают ввести нулевую ставку налога для реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, а также двигателей, запасных частей и комплектующих изделий к ним.
Позиция властей. О разработке налоговых льгот для производителей дронов 12 марта рассказывала замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. По ее словам, это коснется производителей БАС и комплектующих, которые входят в реестр российской промышленной продукции. Также Минпромторг рассматривает снижение порога налета для компенсации стоимости летного часа небольших дронов, говорила Половченя.
Что говорят на рынке? Льгота позволит снизить конечную стоимость беспилотников, сказал «Ведомостям» генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. В то же время у производителей беспилотников много покупных компонентов, которые все равно закупаются с НДС, и это нужно учитывать, добавляет он.
Директор ООО «Летающие грузовики» Антон Блик говорит, что сейчас НДС «убивает и так слабую экономику на первых этапах выстраивания аэрологистики». Меры поддержки должны быть точечными и распространяться в первую очередь на тех, кто развивается «наиболее тяжело», считает он. По словам Блика, к таким сферам относится логистика.
- В марте Минэкономразвития закрыло экспериментально-правовой режим (ЭПР) по тестированию дронов в Томской области. Эксперименты в Москве, Иннополисе, Башкирии и Ненецком АО также были признаны неэффективными: за время проведения не было выполнено ни одного беспилотного полета. Проблемы были связаны с недостатком спроса, помехами от средств радиоэлектронной борьбы и недостаточно развитой инфраструктуры.
Фото на обложке: Allef Vinicius / Unsplash
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