Правительство одобрило обнуление НДС для производителей дронов

Законопроект разработали депутаты-единоросы Надежда Школкина, Андрей Картаполов и Глеб Хор. Они предлагают ввести нулевую ставку налога для реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, а также двигателей, запасных частей и комплектующих изделий к ним.

Позиция властей. О разработке налоговых льгот для производителей дронов 12 марта рассказывала замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. По ее словам, это коснется производителей БАС и комплектующих, которые входят в реестр российской промышленной продукции. Также Минпромторг рассматривает снижение порога налета для компенсации стоимости летного часа небольших дронов, говорила ­Половченя.

Что говорят на рынке? Льгота позволит снизить конечную стоимость беспилотников, сказал «Ведомостям» генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. В то же время у производителей беспилотников много покупных компонентов, которые все равно закупаются с НДС, и это нужно учитывать, добавляет он.

Директор ООО «Летающие грузовики» Антон Блик говорит, что сейчас НДС «убивает и так слабую экономику на первых этапах выстраивания аэрологистики». Меры поддержки должны быть точечными и распространяться в первую очередь на тех, кто развивается «наиболее тяжело», считает он. По словам Блика, к таким сферам относится логистика.

В марте Минэкономразвития закрыло экспериментально-правовой режим (ЭПР) по тестированию дронов в Томской области. Эксперименты в Москве, Иннополисе, Башкирии и Ненецком АО также были признаны неэффективными: за время проведения не было выполнено ни одного беспилотного полета. Проблемы были связаны с недостатком спроса, помехами от средств радиоэлектронной борьбы и недостаточно развитой инфраструктуры.

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