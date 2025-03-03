Минэк признал неудачными эксперименты с дронами в пяти регионах

Минэкономразвития закрыло экспериментально-правовой режим (ЭПР) по тестированию дронов в Томской области. Эксперименты в Москве, Иннополисе, Башкирии и Ненецком АО признаны неэффективными: за время проведения не было выполнено ни одного беспилотного полета. Об этом на круглом столе в Совфеде заявил глава департамента цифрового развития ведомства Владимир Волошин, передают «Ведомости».

ЭПР в Томской области стартовал в апреле 2022 года, но за три года его участникам «не удалось достигнуть ожидаемых результатов», возникли новые технологические и регуляторные вызовы, связанные с «закрытием неба» и недоступностью ряда технологий, пояснил Волошин. Сейчас власти прорабатывают вопрос установления нового ЭПР в регионе «с более совершенными нормативными и технологическими решениями», добавил он.

Где еще эксперементируют с дронами? Сегодня в России продолжают действовать 10 ЭПР в сфере беспилотных авиационных систем, некоторые из которых показывают высокую эффективность, пишут «Ведомости». Например, в Самарской области с ноября 2023 года беспилотники, по данным Минэка, выполнили более 14 тыс. полетов. Проблемы в других регионах, по словам Волошина, включают недостаток спроса, помехи от средств радиоэлектронной борьбы и недостаточно развитую инфраструктуру.

Что говорят участники? Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что успешность эксперимента зависит от реальной потребности в услугах беспилотников. Павел Плахотный из компании «Индустриальные дроны», участвовавшей в ЭПР в Томске, утверждает, что для реализации пилотных проектов необходимо учитывать местные условия и потребности. Гендиректор «БАС глори эйр» Александр Михеев завяил, что в Ненецком АО эксперименту помешал недостаток инициативы со стороны местных властей и бизнеса, тогда как в Башкирии, Татарстане и Москве экспериментальным полетам препятствуют действующие системы РЭБ.

Площадкой для нового эксперимента с использованием беспилотников станет Амурская область. В Благовещенске должен появиться международный транспортный хаб для экспресс-доставки грузов весом до 50 кг с помощью беспилотников в Китай. Они будут переправляться через реку Амур.

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