Власти проведут эксперимент по доставке грузов в Китай дронами

Власти разрабатывают международный транспортный хаб для экспресс-доставки грузов в Китай с помощью беспилотников. Эксперимент планируется провести в Благовещенске Амурской области. Об этом на круглом столе по регулированию дронов заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, передает РБК.

Детали проекта. Грузы весом до 50 кг будут доставляться дронами через реку Амур. На территории Благовещенска введут экспериментальный правовой режим для упрощения процедур. Сроки старта эксперимента, перечень товаров и бюджет не уточняются — проект находится на стадии проработки с правительством региона.

Шейкин подчеркнул преимущества локации, указав на уникальное географическое положение и минимальное расстояние между берегами реки. «Такие перевозки позволят не только оптимизировать логистические процессы, но и откроют новые возможности для экономического сотрудничества между Россией и Китаем», ― объяснил чиновник.

Какие есть проблемы? Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что для реализации проекта нужна «синхронизация законодательства двух стран и нахождение таких уникальных правовых механизмов, которые позволят сделать процесс доставки между двумя странами и безопасным, и эффективным».

Опыт предыдущих экспериментов. Минэкономразвития сообщило, что в 24 регионах России уже действуют 10 экспериментальных режимов для тестирования дронов с участием 144 компаний, но их результаты неоднозначны. Например, проект «Почты России» по доставке в отдаленные районы (Камчатка, Чукотка и другие) за три года не достиг целевых показателей, а стоимость перевозки 1 кг груза дроном в Заполярье оказалась в 152 раза выше, чем регулярным авиарейсом.

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