Власти проведут эксперимент по доставке грузов в Китай дронами
Власти разрабатывают международный транспортный хаб для экспресс-доставки грузов в Китай с помощью беспилотников. Эксперимент планируется провести в Благовещенске Амурской области. Об этом на круглом столе по регулированию дронов заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, передает РБК.
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Детали проекта. Грузы весом до 50 кг будут доставляться дронами через реку Амур. На территории Благовещенска введут экспериментальный правовой режим для упрощения процедур. Сроки старта эксперимента, перечень товаров и бюджет не уточняются — проект находится на стадии проработки с правительством региона.
Шейкин подчеркнул преимущества локации, указав на уникальное географическое положение и минимальное расстояние между берегами реки. «Такие перевозки позволят не только оптимизировать логистические процессы, но и откроют новые возможности для экономического сотрудничества между Россией и Китаем», ― объяснил чиновник.
Какие есть проблемы? Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что для реализации проекта нужна «синхронизация законодательства двух стран и нахождение таких уникальных правовых механизмов, которые позволят сделать процесс доставки между двумя странами и безопасным, и эффективным».
Опыт предыдущих экспериментов. Минэкономразвития сообщило, что в 24 регионах России уже действуют 10 экспериментальных режимов для тестирования дронов с участием 144 компаний, но их результаты неоднозначны. Например, проект «Почты России» по доставке в отдаленные районы (Камчатка, Чукотка и другие) за три года не достиг целевых показателей, а стоимость перевозки 1 кг груза дроном в Заполярье оказалась в 152 раза выше, чем регулярным авиарейсом.
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