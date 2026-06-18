Половина импортёров столкнулась с плохим качеством товаров из Китая — 44% жалуются на задержку поставок

Российским предпринимателям стало сложнее работать с китайскими поставщиками, сообщили Точка Банк и исследовательское агентство O+K Research. В частности, бизнес стал чаще жаловаться на качество товаров из Китая: доля предпринимателей с претензиями выросла с 36% до 45% за 2025 год. Также бизнес стал чаще жаловаться на проблемы с документами, логистикой, таможенным оформлением и расчётом реальной стоимости поставок.

Языковой барьер и поиск поставщиков — основные проблемы российских предпринимателей

Исследование Точка Банка и агентства O+K Research помогло выявить основные проблемы российских предпринимателей при работе с поставщиками из Китая:

языковой барьер: с проблемой столкнулись 43% предпринимателей — на 5% больше, чем в начале 2025-го;

с проблемой столкнулись 43% предпринимателей — на 5% больше, чем в начале 2025-го; сложности с поиском надёжных поставщиков: доля предпринимателей достигла 33% — рост на 5% за год;

доля предпринимателей достигла 33% — рост на 5% за год; культурные различия при работе с поставщиками из КНР: о трудностях сообщили 24% — на 9% больше, чем в марте 2025-го;

о трудностях сообщили 24% — на 9% больше, чем в марте 2025-го; неудобство площадок для поиска китайских партнёров: на условия пожаловались 26% опрошенных бизнесменов — показатель вырос на 6%.

Авторы исследования отмечают, что для бизнеса становится важным не только найти производителя, но и понимать особенности работы с контрагентом, знать способы проверки партнёров из КНР и механизмы контроля поставки после оплаты заказа.

Почти половина предпринимателей сталкивались с низкокачественными товарами из Китая

За 2025 год заметно выросло число предпринимателей, недовольных качеством товаров от китайских поставщиков. Доля предпринимателей, столкнувшихся с браком или несоответствием продукции заявленным характеристикам, выросла с 36% до 45%.

Для импортёров подобные проблемы означают дополнительные расходы не только на закупку, но и на логистику, хранение, возвраты, а также претензии со стороны клиентов и маркетплейсов.

Каждый четвёртый предприниматель не может оценить стоимость доставки одного товара

Ещё одна распространённая проблема — оформление документации при работе с китайскими поставщиками. О ней сообщили сразу 38% бизнесменов — на 10% больше, чем годом ранее.

Также предприниматели сообщают о проблемах с финансовым планированием. Доля бизнесменов, которым трудно оценить стоимость доставки единицы продукции, выросла с 18% до 26% за 2025 год.

При расчётах приходится учитывать всё больше расходов:

логистику,

таможенные платежи,

НДС,

маркировку,

сертификацию,

услуги посредников,

складскую обработку,

возможные задержки поставок.

Товары из Китая стали чаще задерживаться

Наиболее нестабильным звеном цепочки поставок из Китая остаётся логистика. О проблемах со сроками доставки в декабре сообщили 44% участников исследования — ещё весной 2025-го на проблему жаловались 37%.

Доля предпринимателей, недовольных длительными сроками перевозки, выросла на 9% — до 42%. Кроме того, почти каждый третий импортёр сообщил о незапланированных расходах во время транспортировки товаров.

Каждый четвёртый предприниматель не получил компенсацию за проблемы с доставкой товаров из Китая

За прошлый год выросло количество предпринимателей, столкнувшихся с задержками грузов на таможне или конфискацией товаров. Если весной такие случаи отмечали 20% респондентов, то к концу 2025-го — уже 27%.

Сложности с выбором логистической компании выросли с 21% до 26%, а число предпринимателей, которые не получили компенсацию дополнительных расходов при возникновении проблем с доставкой, увеличилось с 19% до 25%.

Доля бизнеса, который вообще не испытывал в 2025-м трудностей при международных перевозках, сократилась вдвое — с 22% до 11%.

Только 12% предпринимателей сами заказывают товары из Китая

Из-за того, что импорт становится сложнее, растёт спрос на услуги посредников. В начале года услугами посредников для таможенного оформления пользовались 68% предпринимателей, а в конце — уже 75%.

По данным исследования, доля предпринимателей, полностью обходящихся без посредников, за прошлый год снизилась с 17% до 12%.