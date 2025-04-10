«Магнит» удвоил число беспилотных перевозок на трассе М-11

В торговой сети уточнили, что до конца 2025 года обе компании намерены нарастить количество регулярных беспилотных рейсов до 112 в неделю.

В «Магните» рассказали, что при заезде на трассу и выезде из нее осуществляется перецепка груза с обычного тягача на автономный, а самый протяженный участок маршрута — скоростную магистраль — грузовик проезжает в автономном режиме. В кабине автономного тягача при этом находится оператор, который контролирует движение.

«Магнит» запустил беспилотные грузоперевозки на М-11 летом 2023 года. Тогда рейсы осуществлялись два раза в день, а партнером ритейлера в этом проекте был «Камаз». Автономные грузовики могут передвигаться на 11% быстрее, чем обычные, а расходы на топливо и компоненты снизятся на 10—14% для маршрутов свыше 1 тыс. км, заявлял представитель Минтранса.

Кроме «Магнита», грузоперевозки с помощью беспилотных грузовиков проводят X5 Group, которая владеет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», а также «дочка» Сбербанка «Сберавтотех». В мае 2024-го начало тестирования автономных грузоперевозок не исключили в «Яндексе».

Фото на обложке: Potashev Aleksandr / Shutterstock / FOTODOM