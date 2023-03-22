Власти РФ намерены поддержать разработчиков видеоигр в беспилотники

Российское правительство обдумывает идею создания фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению дронами и другой похожей техникой. Выделять деньги на это планируется через отдельный фонд, узнал «Коммерсантъ».

Выпустить такие симуляторы за короткое время сможет любая «состоявшаяся игровая студия», предположили участники рынка, но пользоваться популярностью у рядовых пользователей они не будут, скорее это ПО для подготовки людей по соответствующим специальностям. Эксперты уверены, что симуляторы способны стать частью программ подготовки и операторов реальных беспилотников.

В феврале 2022 года Минцифры дорабатывал бизнес-модель Фонда поддержки патриотических видеоигр. Тогда источники на рынке сообщали, что фонд будет работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.

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