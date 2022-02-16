Российских разработчиков видеоигр будут поддерживать за счет зарубежных платформ

Фонд поддержки патриотических видеоигр предлагается поддержать за счет зарубежных платформ. Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других планируют обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России. Дополнительный налог на эти площадки обеспечит фонду 10 млрд рублей в год.

Минцифры сейчас дорабатывает бизнес-модель нового фонда. Ведомство направило доклад с предложениями в правительство, сообщил «Коммерсантъ».

Два собеседника газеты заявили, что идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс». Еще один участник беседы добавил, что инициативу активно поддерживает администрация президента.

По словам источника издания, фонд будет работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе. Он сказал, что механизм отбора проектов «прорабатывается».

Замглавы по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин предупредил, что введение дополнительного налога для иностранных платформ «сопряжено с определенными сложностями». «Компании могут просто начать оптимизировать выручку, меняя точки консолидации», — сообщил он.

В 2021 году рынок видеоигр в России вырос до 158 млрд рублей. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы рост замедлится по мере насыщения рынка. Дальнейший рост обеспечат браузерные и мобильные игры, которые уже приносят больше платежей, чем традиционные игры для ПК и консолей.

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