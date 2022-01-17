Рынок видеоигр в России вырос до 158 млрд рублей в 2021 году

В 2021 году рынок видеоигр в России вырос на 8%, до 158 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рост замедлится по мере насыщения рынка. Дальнейший рост обеспечат браузерные и мобильные игры, которые уже приносят больше платежей, чем традиционные игры для ПК и консолей.

Рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на 7,7%, до 158 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет PwC. Темпы роста незначительно увеличились по сравнению с пандемийным 2020 годом, когда рынок вырос на 7,5%. Мировой рынок игр по итогам 2021 года составил 11,2 трлн рублей, увеличившись на 8%. В 2020 году прирост в мире составил 14,7%.

При этом рекламные доходы гейминга в России по итогам 2021 года принесли 3,8 млрд рублей, что составляет лишь 2,45% от общих доходов. Доля рекламы в мировом рынке находится примерно на том же уровне и составляет 2,6%.

В условиях пандемии интерес к геймингу вырос, но эксперты считают, что в ближайшие годы рост начнет замедляться в связи с насыщением рынка. По прогнозам PwC, выручка от игр в России будет прирастать на 5% в год, достигнув в 2025 году 186,5 млрд рублей. Объем мирового рынка к этому сроку достигнет 13,6 трлн рублей, прирастая в среднем по 6% ежегодно.

Рост рынка будет происходить за счет не традиционных видеоигр для ПК и консолей, а казуальных и социальных, к которым аналитики относят браузерные и мобильные игры. По данным PwC, они уже занимают основную долю. По словам эксперта практики медиа PwC в России Кирилла Тихонова, в 2020 году на казуальные и социальные игры приходилось 67% платежей на российском рынке. Он прогнозирует, что в ближайшие годы этот сегмент будет расти на 6% против 2,5% у традиционных видеоигр.

В РФ рост рынка видеоигр ограничивает низкая платежеспособность населения, которое не может позволить себе дорогих консолей, указывает Тихонов.

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