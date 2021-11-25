Почти 90% российских предпринимателей считают, что вести бизнес в России сложно — исследование

Большинство (87%) российских предпринимателей считают, что вести в России бизнес «сложно» или «очень сложно», выяснилось в ходе опроса PwC. При этом за три года их доля почти не изменилась — в 2018 году так считали 88% респондентов.
Около 60% сообщили, что в стране высокий уровень экономической преступности (по сравнению с предыдущим опросом на 7 % сократилась доля тех, кто считает его низким: таковых осталось менее четверти). 69% называют высоким уровень коррупции (в 2018 году цифра была 70%).
Число не доверяющих действиям правительства по-прежнему превосходит количество испытывающих доверие к нему (55 % против 40 %). При этом число доверяющих возросло на 5%. Опрос показал, что остается низким доверие к судам. Каждый второй руководитель недоволен работой судебной системы (три года назад — 52%).
Больше половины опрошенных (56%) убеждены, что доверие общества к самим бизнесменам остается низким. Придерживающихся противоположной точки зрения стало побольше, но их число все еще не очень велико. Кроме того, уровень доверия между самими бизнесменами по-прежнему невысок — 51%.
Как и в 2018 году, наиболее острыми проблемами респонденты назвали высокий уровень налогообложения, административные барьеры, бюрократию. О низкой производительности труда упомянули только 28%.
Еще большее число бизнесменов (87%) встревожены социальным неравенством в стране, выяснилось в ходе исследования. В 2018 году обеспокоенность по этому поводу выражали 80%.
47% опрошенных полагают, что в предстоящие три года темпы роста ВВП в России будут ниже среднемирового показателя.
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Фото на обложке: Dmitry Finkel /
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