Почти 90% российских предпринимателей считают, что вести бизнес в России сложно — исследование

Большинство (87%) российских предпринимателей считают, что вести в России бизнес «сложно» или «очень сложно», выяснилось в ходе опроса PwC. При этом за три года их доля почти не изменилась — в 2018 году так считали 88% респондентов.

Около 60% сообщили, что в стране высокий уровень экономической преступности (по сравнению с предыдущим опросом на 7 % сократилась доля тех, кто считает его низким: таковых осталось менее четверти). 69% называют высоким уровень коррупции (в 2018 году цифра была 70%).

Число не доверяющих действиям правительства по-прежнему превосходит количество испытывающих доверие к нему (55 % против 40 %). При этом число доверяющих возросло на 5%. Опрос показал, что остается низким доверие к судам. Каждый второй руководитель недоволен работой судебной системы (три года назад — 52%).

Больше половины опрошенных (56%) убеждены, что доверие общества к самим бизнесменам остается низким. Придерживающихся противоположной точки зрения стало побольше, но их число все еще не очень велико. Кроме того, уровень доверия между самими бизнесменами по-прежнему невысок — 51%.

Как и в 2018 году, наиболее острыми проблемами респонденты назвали высокий уровень налогообложения, административные барьеры, бюрократию. О низкой производительности труда упомянули только 28%.

Еще большее число бизнесменов (87%) встревожены социальным неравенством в стране, выяснилось в ходе исследования. В 2018 году обеспокоенность по этому поводу выражали 80%.

47% опрошенных полагают, что в предстоящие три года темпы роста ВВП в России будут ниже среднемирового показателя.

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