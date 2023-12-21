Кто проводит большие сделки в России
Слияния и поглощения (M&A) являются одним из ключевых вариантов развития бизнеса. Они позволяют компаниям расширять свой бизнес, выходить на новые рынки и повышать эффективность. В этом материале мы собрали 10 компаний, которые занимаются M&A в России сегодня.
Слияния и поглощения (M&A) являются одним из ключевых вариантов развития бизнеса. Они позволяют компаниям расширять свой бизнес, выходить на новые рынки и повышать эффективность.
За последние два года российский рынок M&A сильно изменился: уход иностранных компаний и скупка их активов позволили ему вырасти, несмотря на общемировой спад в количестве сделок. Так, например, во втором квартале 2023 года состоялось 172 сделки на сумму $12,5 млрд, что значительно превышает показатели 2021 и тем более 2020 года.
Если ранее большую часть сделок M&A в России проводили компании из большой четверки (Deloitte, PwC, EY и KPMG), то в 2023 году рынок аудитов стал более диверсифицированным. Более того, трансформировалась и сама четверка, чьи подразделения получили независимость и новые имена. В этом материале мы собрали 10 компаний, которые занимаются M&A в России сегодня.
Содержание:
- Salute Advisory
- «Деловые решения и технологии»
- Kept
- «Технологии доверия»
- «Б1»
- Aspring Capital
- «ФБК»
- Strategy Partners
- VosCap
1. Salute advisory
Salute Advisory — независимый инвестиционно-банковский консультант, предоставляющий полный спектр услуг по сопровождению M&A-сделок, проектов по привлечению прямых инвестиций, банковского и мезонинного финансирования, а также реструктуризации долговых обязательств.
Тренды российского рынка M&A в сравнении с 2021 годом. Во-первых, большой вклад в общий объем транзакций со стороны сделок по выходу с российского рынка международных компаний. Для таких сделок характерны быстрые сроки подписания, ограничения по глубине аудита приобретаемых компаний, ограничения по объему предоставляемых гарантий и заверений продавцов. Во-вторых, принятие решений по продаже бизнесов российскими предпринимателями, имеющими часть жизненных интересов за пределами России. В-третьих, сохранение процессов консолидации отдельных отраслей (медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность и др.).
За последние годы команда Salute Advisory завершила более 60 проектов в различных секторах, включая электроэнергетику, ритейл, металлургию и другие отрасли. Среди крупных кейсов компании можно отметить продажу 65% IT-компании GMCS, приобретение коллекторской компании ПКБ, а также успешное привлечение банковского финансирования в объеме более 3 млрд рублей для ГТ «Энерго».
2. «Деловые решения и технологии»
«Деловые решения и технологии» — это бывшее подразделение Deloitte, которое открылось под новым названием после ухода компании с российского рынка в 2022 году. Как отмечается на сайте аудитора, у экспертов ДРТ более 30 лет опыта работы в области аудита, консалтинга и управления рисками.
Вот что говорит об отделении от Deloitte старший управляющий партнер компании ДРТ Игорь Токарев: «Нам было понятно желание “Делойта” уйти из России, но мы сказали, что хотим продолжить работать как самостоятельная компания. <...> Мы собрали команду и объяснили всем, что теперь будем работать под новым брендом, поскольку понимаем, что можем приносить пользу обществу, бизнесу и собственным сотрудникам».
По словам Токарева, после отделения «Деловые решения и технологии» получили больше свободы — ранее сотрудники ДРТ не могли сотрудничать с некоторыми клиентами из-за правил головной компании. В частности, если Deloitte на международном уровне проводила аудит корпорации, у которой было представительство в России, подразделение не могло оказывать российскому офису какие-либо услуги кроме аудита. Сейчас ДРТ свободны в выборе клиентов и услуг.
3. Kept
Kept — еще один крупный игрок на российском рынке M&A. До 8 июня 2022 года компания являлась частью международной сети KPMG, выстраивая взаимодействие с ней на основе принципов франшизы. Это позволило Kept сохранить независимость и проявить гибкость после ухода KPMG.
Партнер и руководитель департамента аудиторских услуг Андрей Рязанцев подчеркивает, что даже при значительных изменениях в структуре компании они успешно сохраняют высокое качество аудита. По его словам, многим клиентам важнее постоянство команды, работающей над проектом, чем изменения юридического лица или отсутствие брендинга.
4. «Технологии доверия»
«Технологии доверия» ранее входили в международную сеть PwC в качестве подразделения, и после переименования в апреле 2022 года продолжили свою деятельность, предоставляя услуги в сфере финансового аудита и консультаций. Аудитор сотрудничает с более чем 4 000 клиентов, в числе которых 224 участника рейтинга крупнейших компаний RAEX-600.
Продолжая начинания PwC, компания также предлагает клиентам различные MBA-программы и услуги по подготовке и обучению персонала в рамках Академии «Технологии доверия».
5. «Б1»
«Б1» — четвертый участник Big4, перезапустившийся в России под новым брендом. Ранее компания являлась подразделением британского аудитора Ernst & Young. «Б1» предлагает услуги по четырём основным направлениям: аудит, консалтинг, стратегия и сделки, налоговые и юридические услуги.
Какие перспективы есть у M&A компаний сейчас? Мы видим перспективы как в части работы с международными игроками, все еще рассматривающими стратегические опции ухода с российского рынка или реструктурирования своего российского бизнеса, так и в части совершения сделок между российскими игроками рынка. Также мы наблюдаем растущий интерес инвесторов из дружественных стран, таких как Турция, Китай, Индия и др., к развитию бизнеса в России как путем приобретений, так и путем развития партнерских отношений и создания совместных предприятий.
В 2023 году компания стала лидером в рейтингах аудиторских групп и консалтинговых компаний по версии агентства RAEX, а также получила награды в рейтингах юридических услуг от «Коммерсантъ» и «Право.ru».
6. Aspring Capital
Aspring Capital — независимый финансовый советник, начавший работу в 2013 году. Фирма специализируется на консультационных услугах в области M&A-сделок, реструктуризации долговых обязательств, операций на рынке капитала, а также на вопросах привлечения акционерного финансирования. Офисы Aspring Capital находятся в Москве и Дубае, а с марта 2023 года также и в Алматы.
За последние десять лет фирма организовала более 35 сделок для предприятий в сферах интернета, медиа, здравоохранения, ритейла и потребительского сектора. Среди заметных кейсов фирмы можно выделить реструктуризацию выпуска еврооблигаций VK на сумму $400 млн, продажу «ВымпелКома» команде менеджмента за 130 млрд рублей и отчуждение доли в «Учи.ру» в пользу Mail.ru Group.
7. Advance Capital
Advance Capital — крупный инвестиционный консультант, специализирующийся на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям, привлечении инвестиций, создании совместных предприятий и реструктуризации бизнеса. Advance Capital работает на рынке M&A уже более 16 лет, и за это время компании удалось закрыть более 70 сделок.
Стоит также отметить, что Advance Capital — эксклюзивный партнер международной организации инвестиционных банков и M&A-консультантов IMAP в России. Это сотрудничество помогает компании предоставлять услуги по всему миру.
8. «ФБК»
«ФБК» (Финансовые и бухгалтерские консультанты) — одна из старейших аудиторско-консалтинговых компаний в России, основанная в 1990 году. Предоставляет широкий спектр услуг, включая аудит, финансовый и управленческий консалтинг, сопровождение сделок, оценку активов и IT-консалтинг.
«ФБК» также предлагает юридическую поддержку, в том числе в области налогообложения и кибербезопасности (под брендами «ФБК Право» и FBK Cybersecurity). С 2014 по 2022 год компания входила в состав международной сети Grant Thornton International.
9. Strategy Partners
Strategy Partners — компания, специализирующаяся на управленческом консультировании и бизнес-трансформации. Команда гордится своим многолетним сотрудничеством с представителями всех ключевых секторов экономики, включая национальных лидеров, компании среднего сегмента и государственные организации.
С 2010 года Strategy Partners является частью экосистемы Сбера, что обеспечивает компании доступ к финансовой экспертизе, аналитической базе и технологическим решениям банка. По собственным данным, за годы работы Strategy Partners реализовала более 600 проектов для более чем 300 компаний в различных отраслях.
10. VosCap
VosCap — инвестиционная компания, специализирующаяся на M&A-услугах: привлечение финансирования, слияния, продажа активов и консультирование по инвестиционным стратегиям. На счету компании более чем 100 успешных кейсов — только в 2022 году общая сумма сделок превысила 500 миллионов долларов.
VosCap также специализируется на:
- Привлечении капитала и продаже бизнеса для роста и развития.
- Финансировании проектов импортозамещения для поддержки компаний в адаптации к изменениям рынка.
- Стратегическом и инвестиционном консалтинге, помогая определить вектор развития и инвестиционные стратегии.
- Слияниях и покупках бизнеса, предоставляя сопровождение в процессах объединения и приобретения компаний.
- Создании нового бизнеса, поддерживая предпринимателей в запуске и развитии.
На российском M&A-рынке традиционно присутствуют как внутренние M&A-команды крупных стратегических игроков и финансовых групп, так и профессиональные консультанты в лице M&A-команд крупных консалтинговых компаний и банков, имеющих доступ к максимально широкому кругу потенциальных инвесторов и активов, а также локальных M&A-бутиков.
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