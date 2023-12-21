Кто проводит большие сделки в России

Слияния и поглощения (M&A) являются одним из ключевых вариантов развития бизнеса. Они позволяют компаниям расширять свой бизнес, выходить на новые рынки и повышать эффективность. В этом материале мы собрали 10 компаний, которые занимаются M&A в России сегодня.

Слияния и поглощения (M&A) являются одним из ключевых вариантов развития бизнеса. Они позволяют компаниям расширять свой бизнес, выходить на новые рынки и повышать эффективность.

За последние два года российский рынок M&A сильно изменился: уход иностранных компаний и скупка их активов позволили ему вырасти, несмотря на общемировой спад в количестве сделок. Так, например, во втором квартале 2023 года состоялось 172 сделки на сумму $12,5 млрд, что значительно превышает показатели 2021 и тем более 2020 года.

Если ранее большую часть сделок M&A в России проводили компании из большой четверки (Deloitte, PwC, EY и KPMG), то в 2023 году рынок аудитов стал более диверсифицированным. Более того, трансформировалась и сама четверка, чьи подразделения получили независимость и новые имена. В этом материале мы собрали 10 компаний, которые занимаются M&A в России сегодня.

Содержание:

1. Salute advisory

Salute Advisory — независимый инвестиционно-банковский консультант, предоставляющий полный спектр услуг по сопровождению M&A-сделок, проектов по привлечению прямых инвестиций, банковского и мезонинного финансирования, а также реструктуризации долговых обязательств.

Тренды российского рынка M&A в сравнении с 2021 годом. Во-первых, большой вклад в общий объем транзакций со стороны сделок по выходу с российского рынка международных компаний. Для таких сделок характерны быстрые сроки подписания, ограничения по глубине аудита приобретаемых компаний, ограничения по объему предоставляемых гарантий и заверений продавцов. Во-вторых, принятие решений по продаже бизнесов российскими предпринимателями, имеющими часть жизненных интересов за пределами России. В-третьих, сохранение процессов консолидации отдельных отраслей (медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность и др.). Евгений Пенкин, директор Salute Advisory

За последние годы команда Salute Advisory завершила более 60 проектов в различных секторах, включая электроэнергетику, ритейл, металлургию и другие отрасли. Среди крупных кейсов компании можно отметить продажу 65% IT-компании GMCS, приобретение коллекторской компании ПКБ, а также успешное привлечение банковского финансирования в объеме более 3 млрд рублей для ГТ «Энерго».

2. «Деловые решения и технологии»

«Деловые решения и технологии» — это бывшее подразделение Deloitte, которое открылось под новым названием после ухода компании с российского рынка в 2022 году. Как отмечается на сайте аудитора, у экспертов ДРТ более 30 лет опыта работы в области аудита, консалтинга и управления рисками.

Вот что говорит об отделении от Deloitte старший управляющий партнер компании ДРТ Игорь Токарев: «Нам было понятно желание “Делойта” уйти из России, но мы сказали, что хотим продолжить работать как самостоятельная компания. <...> Мы собрали команду и объяснили всем, что теперь будем работать под новым брендом, поскольку понимаем, что можем приносить пользу обществу, бизнесу и собственным сотрудникам».

По словам Токарева, после отделения «Деловые решения и технологии» получили больше свободы — ранее сотрудники ДРТ не могли сотрудничать с некоторыми клиентами из-за правил головной компании. В частности, если Deloitte на международном уровне проводила аудит корпорации, у которой было представительство в России, подразделение не могло оказывать российскому офису какие-либо услуги кроме аудита. Сейчас ДРТ свободны в выборе клиентов и услуг.

3. Kept

Kept — еще один крупный игрок на российском рынке M&A. До 8 июня 2022 года компания являлась частью международной сети KPMG, выстраивая взаимодействие с ней на основе принципов франшизы. Это позволило Kept сохранить независимость и проявить гибкость после ухода KPMG.

Партнер и руководитель департамента аудиторских услуг Андрей Рязанцев подчеркивает, что даже при значительных изменениях в структуре компании они успешно сохраняют высокое качество аудита. По его словам, многим клиентам важнее постоянство команды, работающей над проектом, чем изменения юридического лица или отсутствие брендинга.

«Технологии доверия» ранее входили в международную сеть PwC в качестве подразделения, и после переименования в апреле 2022 года продолжили свою деятельность, предоставляя услуги в сфере финансового аудита и консультаций. Аудитор сотрудничает с более чем 4 000 клиентов, в числе которых 224 участника рейтинга крупнейших компаний RAEX-600.

Продолжая начинания PwC, компания также предлагает клиентам различные MBA-программы и услуги по подготовке и обучению персонала в рамках Академии «Технологии доверия».

«Б1» — четвертый участник Big4, перезапустившийся в России под новым брендом. Ранее компания являлась подразделением британского аудитора Ernst & Young. «Б1» предлагает услуги по четырём основным направлениям: аудит, консалтинг, стратегия и сделки, налоговые и юридические услуги.

Какие перспективы есть у M&A компаний сейчас? Мы видим перспективы как в части работы с международными игроками, все еще рассматривающими стратегические опции ухода с российского рынка или реструктурирования своего российского бизнеса, так и в части совершения сделок между российскими игроками рынка. Также мы наблюдаем растущий интерес инвесторов из дружественных стран, таких как Турция, Китай, Индия и др., к развитию бизнеса в России как путем приобретений, так и путем развития партнерских отношений и создания совместных предприятий. Юлия Загорнова, партнер Группы компаний «Б1», руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений, департамент консалтинга, технологий и транзакций.

В 2023 году компания стала лидером в рейтингах аудиторских групп и консалтинговых компаний по версии агентства RAEX, а также получила награды в рейтингах юридических услуг от «Коммерсантъ» и «Право.ru».

6. Aspring Capital

Aspring Capital — независимый финансовый советник, начавший работу в 2013 году. Фирма специализируется на консультационных услугах в области M&A-сделок, реструктуризации долговых обязательств, операций на рынке капитала, а также на вопросах привлечения акционерного финансирования. Офисы Aspring Capital находятся в Москве и Дубае, а с марта 2023 года также и в Алматы.

За последние десять лет фирма организовала более 35 сделок для предприятий в сферах интернета, медиа, здравоохранения, ритейла и потребительского сектора. Среди заметных кейсов фирмы можно выделить реструктуризацию выпуска еврооблигаций VK на сумму $400 млн, продажу «ВымпелКома» команде менеджмента за 130 млрд рублей и отчуждение доли в «Учи.ру» в пользу Mail.ru Group.

7. Advance Capital

Advance Capital — крупный инвестиционный консультант, специализирующийся на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям, привлечении инвестиций, создании совместных предприятий и реструктуризации бизнеса. Advance Capital работает на рынке M&A уже более 16 лет, и за это время компании удалось закрыть более 70 сделок.

Стоит также отметить, что Advance Capital — эксклюзивный партнер международной организации инвестиционных банков и M&A-консультантов IMAP в России. Это сотрудничество помогает компании предоставлять услуги по всему миру.

«ФБК» (Финансовые и бухгалтерские консультанты) — одна из старейших аудиторско-консалтинговых компаний в России, основанная в 1990 году. Предоставляет широкий спектр услуг, включая аудит, финансовый и управленческий консалтинг, сопровождение сделок, оценку активов и IT-консалтинг.

«ФБК» также предлагает юридическую поддержку, в том числе в области налогообложения и кибербезопасности (под брендами «ФБК Право» и FBK Cybersecurity). С 2014 по 2022 год компания входила в состав международной сети Grant Thornton International.

9. Strategy Partners

Strategy Partners — компания, специализирующаяся на управленческом консультировании и бизнес-трансформации. Команда гордится своим многолетним сотрудничеством с представителями всех ключевых секторов экономики, включая национальных лидеров, компании среднего сегмента и государственные организации.

С 2010 года Strategy Partners является частью экосистемы Сбера, что обеспечивает компании доступ к финансовой экспертизе, аналитической базе и технологическим решениям банка. По собственным данным, за годы работы Strategy Partners реализовала более 600 проектов для более чем 300 компаний в различных отраслях.

10. VosCap

VosCap — инвестиционная компания, специализирующаяся на M&A-услугах: привлечение финансирования, слияния, продажа активов и консультирование по инвестиционным стратегиям. На счету компании более чем 100 успешных кейсов — только в 2022 году общая сумма сделок превысила 500 миллионов долларов.

VosCap также специализируется на:

Привлечении капитала и продаже бизнеса для роста и развития.

Финансировании проектов импортозамещения для поддержки компаний в адаптации к изменениям рынка.

Стратегическом и инвестиционном консалтинге, помогая определить вектор развития и инвестиционные стратегии.

Слияниях и покупках бизнеса, предоставляя сопровождение в процессах объединения и приобретения компаний.

Создании нового бизнеса, поддерживая предпринимателей в запуске и развитии.

На российском M&A-рынке традиционно присутствуют как внутренние M&A-команды крупных стратегических игроков и финансовых групп, так и профессиональные консультанты в лице M&A-команд крупных консалтинговых компаний и банков, имеющих доступ к максимально широкому кругу потенциальных инвесторов и активов, а также локальных M&A-бутиков. Юлия Загорнова, партнер Группы компаний Б1, руководитель группы по оказанию услуг в области слияний и поглощений, департамент консалтинга, технологий и транзакций.