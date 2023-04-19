В России построят первый завод по серийному выпуску грузовых дронов

Компания «Транспорт будущего» приобрела активы в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» для серийного производства грузовых беспилотников. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании. В ближайшие три года в проект планируется инвестировать более 6 млрд рублей.

Для строительства первого в РФ завода по разработке грузовых дронов «Транспорт будущего» приобрел площадку более чем в 40 тыс. кв. м. В Тольятти планируется серийное производство семи модификаций БАС (беспилотные авиационные системы), а также проведение летных испытаний.

По расчетам, в 2024 году на этих мощностях будут производить более 3 тыс. аппаратов в год. Это и тяжелые грузовые устройства, и более компактные дроны массой до 30 кг. Первые работы на объекте запланированы уже на текущий месяц.

«Компания планирует не только собирать БАС в Тольятти, но и производить все ключевые структурные элементы БАС: винты, двигатели, драйверы, детали корпуса, авионику и др.», — поделились планами в «Транспорте будущего».

В разработку уже существующих моделей БАС и инфраструктуру проекта ранее вложили 3 млрд рублей. Еще 6 млрд рублей планируется направить в ближайшие три года.

По словам гендиректора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко, данный проект не только привлекает средства в регион, но и обеспечит свыше 500 новых рабочих мест.

Сегодня модельный ряд «Транспорта будущего» представлен двумя модификациями: аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 кг. Авиасистемы «Транспорта будущего» предназначены для доставки пассажиров и грузов в труднодоступных местах, помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обработки сельскохозяйственных полей.

Сфера БПЛА в последнее время приобретает все большую актуальность. В марте компания «Альбатрос» получила регистрацию в ОЭЗ «Алабуга» и перенесла производство в Татарстан. Производитель дронов анонсировал вложение 100 млн собственных средств на открытие второй линии.

По мере роста популярности БПЛА развиваются и средства защиты от них. Накануне «Лаборатория Касперского» представила портативное устройство для обнаружения коммерческих беспилотников.

Фото на обложке: «Транспорт будущего»